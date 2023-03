Επεκτατικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά χαράσσει η Premier Capital Ελλάς διαχειρίστρια των εστιατορίων McDonald’s στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, με αφορμή τα εγκαίνια του 29ου εστιατορίου στην οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου, μια επένδυση που ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 60 νέες θέσεις εργασίας.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου ο Melo Hili, Chairman και Developmental Licencee της Premier Capital plc και η Simona Mancinelli, Managing Director της Premier Capital Ελλάς αναφέρθηκαν στο σχεδιασμό της εταιρείας για τα McDonald’s στην Ελλάδα.

Όπως τόνισαν, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προστεθούν τρία νέα εστιατόρια στο δίκτυο McDonald’s, ενώ στην ερχόμενη πενταετία σχεδιάζεται η προσθήκη 22 ακόμη εστιατορίων, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός να φθάσει τα 50 σημεία πώλησης.

Επενδυτική στρατηγική

Μέσα σε 12 χρόνια, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, η Premier Capital έχει επενδύσει ποσό που ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ. Με την ανάπτυξη του δικτύου McDonald’s θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες σήμερα ανέρχονται στις 1.500.

Εκτός από περιοχές της Αττικής όπου επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της, μεγάλο στοίχημα για την ανάπτυξη του δικτύου θα αποτελέσουν περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Την προηγούμενη χρονιά, η Premier Capital Ελλάς πραγματοποίησε πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος του τζίρου προήλθε από παραγγελίες drive thru.

Η Premier Capital Ελλάς είναι μέλος της Premier Capital plc με έδρα τη Μάλτα, που είναι ο Developmental Licencee της McDonald’s σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία. Η Premier Capital λειτουργεί 175 εστιατόρια McDonald’s στις έξι χώρες και απασχολεί περισσότερους από 9.000 εργαζόμενους. Η Premier Capital plc είναι θυγατρική της Hili Ventures, ενός ομίλου με δραστηριότητες στους τομείς των τροφίμων και λιανικής, διαχείρισης ακινήτων και ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών, μηχανικής (engineering) και τεχνολογίας σε 11 χώρες στην Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, με 11.000 εργαζόμενους.

Καινοτομίες

Σχετικά με το νέο εστιατόριο McDonald’s στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εφαρμόζει πολλές καινοτομίες, καθώς εκτός του ότι αποτελεί το πρώτο εστιατόριο στην Ελλάδα που εφάρμοσε το decor «Ray», επιπλέον εφαρμόζει την νέα υπηρεσία παραγγελίας και πληρωμής από το κινητό (Mobile Order & Pay), καθώς και πολιτικές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, μέσω του προγράμματος Just Go Zero σε συνεργασία με την Polygreen.