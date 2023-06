Χαρτοφυλάκιο 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά απέκτησε ο όμιλος Mytilineos, προχωρώντας σε επένδυση 1,16 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Mytilineos Energy & Metals συμφώνησε να αποκτήσει η Mytilineos M Renewables χαρτοφυλάκιο 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά από την Westbridge Renewable Energy Corp, μια εταιρεία ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων, με αναμενόμενη συνολική ισχύ 1.410 MWdc (1,4 GW) κατά την εμπορική λειτουργία.

Mytilineos: Οι όροι της συμφωνίας

Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί με αγορά από τη Mytilineos όλων των μετοχών των ακόλουθων θυγατρικών της Westbridge: Georgetown Solar Inc., Sunnynook Solar Energy Inc. , Dolcy Solar Inc., Eastervale Solar Inc.,Red Willow Solar Inc., (Εταιρείες Ειδικού Σκοπού / Special Purpose Vehicle, συλλογικά «SPVs»). Η Westbridge θα διατηρήσει την κυριότητα των SPV κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των έργων, έως την ολοκλήρωσή τους, η οποία υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Mytilineos: Οι προδιαγραφές των έργων

Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε SPV αποτελούνται από τα ακόλουθα:

Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230MWac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta

Sunnynook – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 MWac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta

Dolcy – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 MWac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta

Eastervale – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 MWac (274 MWdc), στο Provost της Alberta και

Red Willow – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 MWac (280 MWdc), στο Stettler County της Alberta.

Mytilineos: Επενδυτικά κίνητρα στον Καναδά

Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την Mytilineos στην Βόρεια Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καναδάς ανακοίνωσε πρόσφατα ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες όπως απευθείας επιχορηγήσεις ή πίστωση φόρου για επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες μπορούν να παρέχουν έως και 30 % επί των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών ορισμένων έργων παραγωγής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές για τη στήριξη της «πράσινης» μετάβασης σε όλες τις επαρχίες του Καναδά.

Η επένδυση κεφαλαίου περιλαμβάνει την εν λόγω πίστωση (περίπου 430 εκατ. CAD βάσει του επιλέξιμου κεφαλαίου των έργων).

Mytilineos: Γιατί επέλεξε την Alberta του Καναδά

Η επιλογή της Alberta είναι ιδανική, καθώς η περιοχή επωφελείται από την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στον Καναδά, που απαιτείται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων.

Επιπρόσθετα, η Alberta είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Βόρεια Αμερική και έχει στόχο να επιτύχει 30% παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας («ΑΠΕ» έως το 2030. Ταυτόχρονα, έχει θεσπίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία αδειοδότησης που ευνοεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.