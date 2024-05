Mytilineos: Στα 255,6 εκατ. ευρώ τα έσοδα έπειτα από το placement

Μετά το επιτυχημένο placement που ανακοίνωσε η Mytilineos σήμερα (22.5.2024), τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 255,6 εκατ. ευρώ έπειτα από πώληση μετοχών στα 35,50 ευρώ. Το ποσοστό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου ανέρχεται στο 21,529%.

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την 22.05.2024, ότι κατά την ίδια ημερομηνία οι εταιρείες KILTEO LTD και FREZIA LTD, οι οποίες ελέγχονται (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών) από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πώλησαν έκαστη 3.600.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας (σε τιμή 35,50 ευρώ ανά μετοχή) σε θεσμικούς επενδυτές.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με προσυμφωνημένες συναλλαγές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η συνολική αξία αυτής ανέρχεται σε 255.600.000 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω πώλησης μετοχών της εταιρείας, η KILTEO LTD κατέχει πλέον 15.118.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,580% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), ενώ η FREZIA LTD κατέχει πλέον 15.601.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,918% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).

Κατόπιν τούτου, η EMERGIA HOLDINGS LTD, η οποία πριν από την παραπάνω συναλλαγή κατείχε έμμεσα (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών ROCALDO LTD, η οποία ελέγχει (100%) τις KILTEO LTD και FREZIA LTD), 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας), κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω της ανωτέρω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών) 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).

Συνεπώς, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος πλέον κατέχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών, EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD), 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής) και άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, 44.613 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας (ήτοι ποσοστό 0,0312% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Συνολικά ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει (άμεσα και έμμεσα) 30.764.162 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,529% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Οι παραπάνω εταιρείες EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, που ασκεί τον έλεγχο αυτών, καθώς και με το διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, κ. Φώτιο Σπυράκο, που τελεί διευθυντής αυτών.

Ωστόσο ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στην εταιρεία ο κ. Φώτιος Σπυράκος.