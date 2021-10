Συμμετοχή στο One Salonica, το πρώτο premium outlet mall της Βόρειας Ελλάδας, αποκτά ο όμιλος Φάις. Συμφώνησε να αποκτήσει το 35% του μεριδίου της ιδιοκτήτριας One Outlet που κατείχε η Notos Com.

Πρόκειται για μία συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, που αν και είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, παράλληλα με τη συμφωνία εξυγίανσης της Notos Com με τις τράπεζες.

Η One Outlet, λειτουργεί μεταξύ άλλων το εμπορικό κέντρο One Salonica και μέσω της Στοάς Μοδιάνο ΑΕ αναπτύσσει το ακίνητο της ομώνυμης αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Το 2019, η One Outlet και η 100% θυγατρική της Στοά Μοδιάνο ΑΕ, προχώρησαν σε ιδιωτικό συμφωνητικό για ανακατασκευή και μίσθωση της εμπορικής στοάς, ώστε με το μίσθωμα να συμψηφιστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ελάχιστο ποσό της επένδυσης. Η συμφωνία προέβλεπε επενδύσεις 4,5 εκατ. ευρώ και παράδοση του έργου στο κοινό της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2022.