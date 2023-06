Σημαντικό τομέα για την PepsiCo Hellas αποτελούν τα σνακς. Σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία πρόσφατα, προέκυψε αυξημένη ζήτηση για τα γαριδάκια, που παρασκευάζονται με πρώτη ύλη το καλαμπόκι.

Η καταναλωτική τάση αυξάνεται, λόγω της προσπάθειας που καταβάλει και η ίδια η εταιρεία PepsiCo Hellas για ενημέρωση του κοινού, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη συμβολή της Braincandy, η εταιρεία πραγματοποίησε έρευνα τον Μάρτιο και Απρίλιο 2023, σε δείγμα 1.000 μαμάδων και τα συμπεράσματά της παρουσίασε η θυγατρική της πολυεθνικής σε πρόσφατη εκδήλωση.

PepsiCo Hellas: Τι έδειξε η έρευνα

Αναφορικά με το περιεχόμενο της έρευνας, αφορούσε τα snacks και τις επιλογές των παιδιών τους μετά την πανδημία της covid-19 και όπως προέκυψε:

-Από μια πληθώρα προϊόντων που έχουν καταναλώσει τα παιδιά τον τελευταίο χρόνο (πατατάκια, μπισκότα, κρουασάν, γαριδάκια, ποπ κορν, μπάρες δημητριακών, bake rolls κ.λπ) σε ποσοστό 56% ήταν γαριδάκια, τα οποία καταναλώνουν κυρίως στο σπίτι (71%) και σε πάρτι (67%) τις απογευματινές ώρες (75%).

– Οι βασικοί λόγοι που επιλέγουν τα παιδιά να φάνε γαριδάκια είναι γιατί τα βλέπουν σαν λιχουδιά (69%), αλλά και για την υπέροχη γεύση τους (47%).

– 8 στις 10 μαμάδες δεν γνωρίζουν πώς φτιάχνονται τα Cheetos, με ποσοστό 40% να πιστεύει ότι υφίστανται ειδικές επεξεργασίες και 31% ότι τηγανίζονται σε χαμηλής ποιότητας λάδια.

-Τέλος, 7 στις 10 μαμάδες θεωρούν ότι το βασικό συστατικό από το οποίο φτιάχνονται τα γαριδάκια είναι επεξεργασμένες ύλες (65%), με μόλις το 26% να γνωρίζει ότι φτιάχνονται από καλαμπόκι.

PepsiCo Hellas: Πώς καταναλώνουν οι Έλληνες

Μιλώντας για τις καταναλωτικές συνήθειες, η Γιώτα Μουστακάτου, Group Brand Manager Ελλάδας και Κύπρου της PepsiCo Hellas ανέφερε ότι: «Οι καταναλωτές τελευταία ακολουθούν τη τάση του Better for You στα σνακ τους, με την έννοια πως δίνουν ολοένα και περισσότερη προσοχή στα διατροφικά χαρακτηριστικά και στα συστατικά τους . Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια την επικοινωνιακή καμπάνια “Με τον τρόπο των Cheetos” με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, ότι τα Cheetos είναι φτιαγμένα από καλαμπόκι και ψημένα στο φούρνο».

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε ένα πρωτότυπο, event με την ονομασία «Cheetos School» στο εργοστάσιο της PepsiCo Hellas στον Άγιο Στέφανο, όπου οι επισκέπτες, ανάμεσά τους διατροφολόγοι, μητέρες και συνεργάτες της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να δουν πως παρασκευάζονται τα Cheetos.

PepsiCo Hellas: Πράσινη στρατηγική

Να σημειωθεί, ότι, η παραγωγή των snacks της PepsiCo Hellas για το 2022 έγινε με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονομώντας 1.358.290 kWh από τα φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στο εργοστάσιο παραγωγής.

Επιπλέον, με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, στο σύνολο του στόλου πλέον, για την διανομή των προϊόντων της, η PepsiCo Hellas – μείωσε κατά 37,5% την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (C02).

Σχετικά με τα Cheetos, δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1948 κι αρχικά η διανομή τους ξεκίνησε στις ΗΠΑ από τη Frito Company και κατόπιν συγχώνευσης εταιρειών από τη Frito – Lay. Το 1965 η Frito-Lay έγινε θυγατρική της The Pepsi-Cola Company, σχηματίζοντας την PepsiCo, τον σημερινό ιδιοκτήτη της επωνυμίας Cheetos.