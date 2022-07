Σε προπολεμικό κτίσμα συνολικής επιφάνειας περί των 3.000 τ.μ. με θέα την Ακρόπολη μετεγκαταστάθηκε η Prodea Investments, η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η Prodea χαράσσει επενδυτικό πρόγραμμα με έμφαση στον οικιστικό τομέα, δρομολογώντας άμεσα επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ανέγερση κατοικιών για εμπορική εκμετάλλευση, τόσο στα βόρεια προάστια, όσο και στο Ελληνικό.

Ειδικότερα, η PRODEA Investments, απέκτησε πέντε εταιρείες, στις οποίες ανήκουν εννέα οικιστικά οικόπεδα και ένα υφιστάμενο κτήριο κατοικιών πλήρως μισθωμένο, με σκοπό την ανάπτυξη οικιστικού προϊόντος προς πώληση (Build to Sell or BtS) και ενοικίαση (Built to Rent or BtR).

Στα βόρεια προάστια

Το χαρτοφυλάκιο BtS περιλαμβάνει 4 οικοπεδικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας άνω των 7.000 τ.μ., εντός των οποίων θα ανεγερθούν διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ.. Βρίσκονται στις περιοχές: Νέα Ερυθραία, Πολιτεία, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι. Σκοπός της Prodea για το χαρτοφυλάκιο BtS είναι η ανάπτυξη και πώληση του τελικού προϊόντος.

Το χαρτοφυλάκιο BtR περιλαμβάνει 5 οικοπεδικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας της τάξης των 1.700 τ.μ., εντός των οποίων θα ανεγερθούν διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας της τάξης των 5.500 τ.μ., καθώς και ένα πλήρως μισθωμένο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., το οποίο διαθέτει 24 διαμερίσματα. Σκοπός της Prodea για το χαρτοφυλάκιο BtR είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω εκμίσθωση του τελικού προϊόντος.

Η συνολική επένδυση για τα συγκεκριμένα projects αναμένεται να είναι της τάξης των €45 εκατ. ενώ στόχος της Prodea είναι η περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον οικιστικό κλάδο που θα μπορούσε δυνητικά να ανέλθει σε επενδύσεις €200 εκατ. εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Οικιστικό στο Ελληνικό

Τα παραπάνω projects έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη απόκτηση της Prodea ενός οικοπέδου στην περιοχή του Ελληνικού, συνολικής επιφάνειας της τάξης των 2.500 τ.μ., στο οποίο δρομολογείται η ανάπτυξη διαμερισμάτων συνολικής επιφάνειας 2.800 τ.μ.

Τα νέα γραφεία

Σχετικά με την μετεγκατάστασή της στο ιστορικό κέντρο, η PRODEA Investments ανακατασκεύασε ένα προπολεμικό κτίσμα, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο, τέσσερις ορόφους, δύο εξώστες και δώμα με θέα την Ακρόπολη.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είχε δύο βασικούς άξονες. Αρχικά, πρόκειται για μία επέμβαση σε ένα προπολεμικό κτήριο με διατηρητέα όψη, αλλά και έντονο εσωτερικό διάκοσμο (κλιμακοστάσια, κουπαστές, διακοσμητικά στοιχεία οροφών), ο οποίος αποφασίστηκε να διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, κύριο ζητούμενο ήταν ο σχεδιασμός ενός γραφειακού χώρου που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές σύγχρονες απαιτήσεις και θα είναι συμβατός με δύο ισχυρά πρότυπα προδιαγραφών, το πρότυπο LEED και το πρότυπο WELL.

Οι παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν στο κτήριο ήταν εκτεταμένες και ως στόχο είχαν την εξασφάλιση της λειτουργίας του ως σύνολο τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα, και όχι ως άθροισμα γραφείων ή ορόφων. Συνολικά, η σχεδιαστική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την ισορροπία συγχρονικότητας και διαχρονικότητας, τον προγραμματισμό, τη χωροθέτηση, την υλικότητα, την παρουσία εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών, και τέλος την ανάγκη συμβατότητας ενός αισθητικά προηγμένου περιβάλλοντος, με την λειτουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικά χώρου.

Το κτήριο έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο LEED σε επίπεδο Gold, αποδεικνύοντας τα υψηλά επίπεδα αειφορίας του.