Στον Πειραιά κατέπλευσε για πρώτη φορά την καλοκαιρινή περίοδο 2023 το κρουαζιερόπλοιο Explorer of the Seas της Royal Caribbean International, έχοντας στην ατζέντα του προγραμματισμένες 22 συνολικά κρουαζιέρες έως τις 22 Οκτωβρίου. Το ερχόμενο καλοκαίρι το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas, αδελφό πλοίο του Explorer of the Seas θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες με homeport τον Πειραιά.

Σχετικά με το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Explorer of the Seas, που μόλις «άνοιξε» τη φετινή σεζόν, θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες επτά νυχτών με αναχώρηση από τη Ραβέννα της Ιταλίας και προορισμούς της Αδριατικής (όπως Σπλιτ & Ντουμπρόβνικ στην Κροατία και Κοτόρ στο Μαυροβούνιο) και της Ελλάδας (όπως το Αργοστόλι, την Αθήνα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Κέρκυρα).

Με αφορμή την κατάπλευση του Explorer of the Seas στον Πειραιά, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων της Royal Caribbean στην Ελλάδα, Navigator Travel & Tourist Services, διοργάνωσε επίσκεψη για 40 περίπου μέλη της ελληνικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας και εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Πειραιάς home port

Στο πλαίσιο της ξενάγησης ανακοινώθηκαν τα σχέδια της Royal Carribean για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα σημαντική η απόφαση για το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas, το οποίο το καλοκαίρι του 2024 θα πραγματοποιήσει τρεις 7νυχτες κρουαζιέρες με τον Πειραιά ως homeport και λιμάνια προσέγγισης το Άσντοντ στο Ισραήλ, την Λεμεσσό στη Κύπρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου και θα διανυκτερεύει. Οι ημερομηνίες αυτών των αναχωρήσεων θα είναι 17 & 24 Ιουνίου και 19 Αυγούστου 2024.

Ακόμη, το Voyager of the Seas θα έχει 6 αναχωρήσεις από τον Πειραιά με προορισμό ελληνικά λιμάνια που θα εναλλάσσονται, όπως η Μύκονος, τα Χανιά, η Ζάκυνθος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και λιμάνια της Αδριατικής όπως το Κοτόρ στο Μαυροβούνιο και το Σπλιτ στην Κροατία ή λιμάνια της Μεσογείου όπως το Παλέρμο και η Μεσίνα της Σικελίας και η Βαλέντσια της Ισπανίας.

Τα δρομολόγια αυτά θα καταλήγουν είτε στη Ραβέννα της Ιταλίας είτε στη Βαρκελώνη και θα πραγματοποιηθούν στις 27 Μαΐου, 1 & 22 Ιουλίου, 26 Αυγούστου, 16 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου 2024.

Καλοκαίρι του 2023

Σχετικά με το Explorer of the Seas, το οποίο μόλις ξεκίνησε δρομολόγια, το κρουαζιερόπλοιο ανήκει στην κατηγορία Voyager, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,300 τόνων, μήκος 310 μέτρα, 15 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 3.286 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες. Το πλοίο ανακαινίστηκε το 2020 και στα highlights του πλοίου βρίσκονται ο προσομοιωτής surf, το παγοδρόμιο, ο τοίχος αναρρίχησης και το mini golf.

Στην κατηγορία Voyager εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά η εμβληματική Royal Promenade, ο γεμάτος ζωή πεζόδρομος που αριστερά και δεξιά του υπάρχουν καφέ, pubs, καταστήματα ενώ τα βράδια φιλοξενεί θεματικά parties.

Το πλοίο επιπλέον διαθέτει 3 πισίνες, 6 jacuzzi, 4 εστιατόρια όπου οι επιβάτες μπορούν να γευματίσουν χωρίς χρέωση, 6 θεματικά εστιατόρια, 9 μπαρ, video arcade, εξωτερικό γήπεδο, εξωτερική οθόνη κινηματογράφου, εμπορικά καταστήματα, καζίνο και conference center.