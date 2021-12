Στρατηγική εδραίωσης της θέσης της στον τουριστικό κλάδο, χαράσσει η SWOT Hospitality, δρομολογώντας για την νέα χρονιά τη διαχείριση πέντε ακόμη ξενοδοχειακών μονάδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σαντορίνη και Μύκονο.

Η εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, τις τουριστικές επενδύσεις, το sales & marketing και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχει ήδη στο ενεργητικό της τη διαχείριση ξενοδοχείων και διεθνών εμπορικών brands, όπως Marriott International Inc, Hyatt Hotels Corporation, Nikki Beach Hotels & Resorts και την πιστοποίηση σαν white label operator από την Accor SA, την International Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Στόχος είναι να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της, με ισχυρές συνεργασίες και ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με έμφαση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα προσεχή σχέδια

Για το 2002 τα σχέδια της SWOT Hospitality είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα, όπως και οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό.

Μεταξύ άλλων, τον προσεχή Μάρτιο ανοίγει το Moxy Athens City, της Marriott International, στην καρδιά της Αθήνας, δυναμικότητας 200 δωματίων, το οποίο αναμένεται να «ταράξει τα νερά» στον τουριστικό «χάρτη» και να εδραιώσει τη σχέση της SWOT Hospitality με την Marriott. Το ντεμπούτο του brand έχει ήδη γίνει στην Πάτρα, όπου το Moxy Patra Marina ιδιοκτησίας των Dimand και Prodea, με το μοντέρνο και trendy στυλ του, απέδειξε τη δυναμική ανάπτυξης που έχει το εν λόγω brand στη χώρα μας.

Επιπλέον, τον ερχόμενο Μάιο, ανοίγει στη Σαντορίνη, το Magna Resort Santorini, The Unbound Collection by Hyatt, ιδιοκτησία της οικογένειας Παπακαλιάτη.

Τον Ιούλιο του 2022 δύο ακόμη ξενοδοχεία θα προστεθούν στo χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της SWOT Hospitality. To μεν πρώτο αφορά στη Θεσσαλονίκη, καθώς ανοίγει το Monasty by Autograph Collection επίσης της Marriott International, ιδιοκτησίας της Μηχανικής Περιβάλλοντος, το οποίο, μάλιστα, θα αποτελέσει το πρώτο international branded ξενοδοχείο στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, πάλι, έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει και το Yi Mykonos της ORA Hospitality, ιδιοκτησία του ομίλου Sawiris, ενώ νέα προσθήκη είναι και το Lindian Village Rhodes, ιδιοκτησία του επενδυτικού κεφαλαίου Zetland Capital.

Τέλος, όσον αφορά το Nikki Beach της ιδιοκτησίας MHV Mediterranean Hospitality Venture των Invel Real Estate, PRODEA Investments και YODA Group, ετοιμάζεται κι αυτό να ανοίξει τη σεζόν με θετικές προοπτικές, όπως ανέφερε η διοίκηση της SWOT Hospitality μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου.

Πυλώνες ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Στέλιο Κουτσοβίτη, πρόεδρο και εκ των βασικών μετόχων της SWOT, η στρατηγική ανάπτυξη της SWOT Hospitality στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: Στη δημιουργία πλατφόρμας management ξενοδοχείων με διεθνή brands, συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν στον τουρισμό, συμμετοχή στη μίσθωση επώνυμων ξενοδοχείων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους θέλουν να επενδύσουν στον τουρισμό και επέκταση εκτός Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης ιδρυτής και εκ των βασικών μετόχων της SWOT τόνισε ότι «Θέλουμε τοπόσημα ξενοδοχεία, luxury με μοντέρνα αρχιτεκτονική και branding», ενώ για το DNA των ξενοδοχείων μίλησε και ο κ. Πάνος Κωνσταντινίδης διευθύνων σύμβουλος και εκ των βασικών μετόχων, συμπληρώνοντας ότι «ο σύγχρονος ταξιδιώτης θέλει μοντέρνα και γεμάτα ζωή ξενοδοχεία».

SWOT: Δραστηριότητα

Σχετικά με τη SWOT Hospitality, ιδρύθηκε το 2013 και αποτελεί μία κορυφαία εταιρεία Hotel Management με έδρα την Αθήνα. Στην ομπρέλα της βρίσκονται 25 ξενοδοχεία, ενώ διαχειρίζεται 2.000 περίπου δωμάτια, με τζίρο, που όπως τόνισαν τα στελέχη της εταιρείας, το 2022 θα αγγίξει τα 50 εκατ. ευρώ. Οι μέτοχοι και τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντικότατη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχείων, έχοντας αναπτύξει μερικές από τις πιο υψηλού προφίλ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Βασικοί μέτοχοι είναι ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης (ιδρυτής της SWOT Hospitality και διευθύνων σύμβουλος στη REDS του ομίλου Ελλάκτωρ), ο κ. Στέλιος Κουτσιβίτης (Πρόεδρος), ο κ. Πάνος Κωνσταντινίδης (Διευθύνων Σύμβουλος) και ο κ. Νίκος Κωνσταντινίδης (Διευθύνων Σύμβουλος).