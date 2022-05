Η IT Taxi, η μεγαλύτερη Ένωση Ταξί στην Ιταλία, και η Uber ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία για την ψηφιοποίηση του τομέα των ταξί και τη διαθεσιμότητα της μετακίνησης on demand σε εκατομμύρια Ιταλούς. Μετά την πανδημία και τη μειωμένη ζήτηση για εργασία, οι οδηγοί ταξί θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε νέους πελάτες on demand, αυξάνοντας τη χρήση και τις ευκαιρίες κέρδους μέσω της εφαρμογής της Uber.

Κατόπιν της συμφωνίας, πάνω από 12.000 οδηγοί ταξί θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία on demand της Uber σε περισσότερες από 80 ιταλικές πόλεις.

Η συνεργασία με τη μεγαλύτερη Ένωση Ταξί της Ιταλίας διευρύνει σημαντικά την παρουσία της Uber σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. «Είναι μια πραγματικά ιστορική συμφωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ταξί και η Uber είναι καλύτερα όταν συνεργάζονται ενωμένοι» δηλώνει ο CEO της Uber Dara Khosrowshahi.

Η συμφωνία στην Ιταλία έρχεται μετά από παρόμοιες συμφωνίες στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαδρίτη, στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο – μέρος της φιλοδοξίας της Uber να φέρει κάθε ταξί στην εφαρμογή της έως το 2025. Η νέα συνεργασία θα τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2022.