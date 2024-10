Vinted: Επενδυτές δίνουν έως και 340 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα μεταχειρισμένων αγαθών – Επεκτείνει τις κατηγορίες της πέρα από ρούχα

Όλο και περισσότεροι διεθνείς επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότι το διαδικτυακό εμπόριο μεταχειρισμένων αγαθών βρίσκεται στα πρόθυρα της επανάστασης. Μια ομάδα χρηματοοικονομικών επενδυτών, με επικεφαλής τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων TPG, αγόρασε τώρα μετοχές της πλατφόρμας μεταχειρισμένων Vinted έναντι 340 εκατ. ευρώ.

Οι δυνατότητες που βλέπουν οι νέοι επενδυτές στην διαδικτυακή επιχείρηση μεταχειρισμένων αντικατοπτρίζονται και στην προαναφερθείσα αποτίμηση, επισημαίνει η Handelsblatt, συμπληρώνοντας πως η Vinted πλέον αποτιμάται σε 5 δισ. ευρώ, ενώ η αξία αυτή ήταν στα 3,5 δισ. ευρώ το 2021.

Με τους νέους επενδυτές, η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας το 2008, θέλει να επεκταθεί σε νέες χώρες. Η αγορά, η οποία μέχρι στιγμής ειδικεύεται στην πώληση μόδας, θέλει επίσης να επεκτείνει το επιχειρηματικό της μοντέλο και σύντομα να πουλά εντελώς διαφορετικά αγαθά.

Περισσότερο από το 50% των καταναλωτών χρησιμοποιεί ήδη μεταχειρισμένα αγαθά

Οι ιδιώτες πωλούν μεταχειρισμένα αντικείμενα μέσω της Vinted και η ίδια κερδίζει προμήθεια από τη χρήση της πλατφόρμας. Αυτή η επιχείρηση είναι επί του παρόντος ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο.

Αυτό μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στην πλατφόρμα Ebay. Πέρυσι, ο αριθμός των ενεργών ιδιωτών πωλητών στη Γερμανία αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό. Αυτό απέφερε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο όγκο συναλλαγών στην ηλεκτρονική αγορά.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση για μεταχειρισμένα αγαθά αυξάνεται. Πάνω από το 50% των καταναλωτών αγοράζουν ήδη μεταχειρισμένα αγαθά – σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανικού Εμπορίου IFH. Τα πιο δημοφιλή μεταχειρισμένα προϊόντα αφορούν την μόδα, τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά προϊόντα.

Μόνο στη Γερμανία δαπανήθηκαν πέρυσι περισσότερα από 15 δισ. ευρώ για μεταχειρισμένα αγαθά. Αν και το ηλεκτρονικό εμπόριο υποχώρησε συνολικά κατά 12% πέρυσι, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό.

Πέρυσι, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της Vinted αυξήθηκε κατά 61% σε 596 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία σημείωσε επίσης τα πρώτα της ετήσια κέρδη ύψους 18 εκατ. ευρώ. Το προηγούμενο έτος είχε καταγράψει ζημίες ύψους 20 εκατ. ευρώ. Από τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης μέχρι σήμερα, η Vinted έχει υπερτριπλασιάσει τον όγκο των αγαθών που διακινούνται μέσω της πλατφόρμας.

Η Vinted δραστηριοποιείται σήμερα σε 22 χώρες. Πέρυσι, η πλατφόρμα συναλλαγών επεκτάθηκε στη Φινλανδία, την Ελλάδα και την Κροατία.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επεκτείνει τις υπηρεσίες της για τους πωλητές στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, προσφέρει μια νέα υπηρεσία επαλήθευσης αντικειμένων σε δέκα χώρες για να αποτρέψει την προσφορά απομιμήσεων μόδας σχεδιαστών και ειδών πολυτελείας. Το «Vinted Go», μια υπηρεσία αποστολής με θυρίδες, επεκτείνεται επίσης για να βελτιώσει τα logistics για τους πελάτες της.

Η H&M, η Zara και η Zalando εστιάζουν επίσης στη μεταχειρισμένη μόδα

Η επιτυχία της Vinted και του άμεσου ανταγωνιστή της Vestiare Collective ενέπνευσε πολλούς παραδοσιακούς λιανοπωλητές μόδας, όπως η H&M και η Zara, να εισέλθουν επίσης στο εμπόριο μεταχειρισμένων ρούχων. Οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές όπως η Zalando και η About You πειραματίζονται, επίσης, με αυτό το επιχειρηματικό τμήμα.

Η Zalando διαθέτει ήδη μια γκάμα μεταχειρισμένων ρούχων που περιλαμβάνει περίπου 500.000 είδη. Από πέρυσι, η About You συνεργάζεται με τον ειδικό στο second – hand Momox, ο οποίος προσφέρει ολόκληρη τη γκάμα του με περίπου 2.000 μάρκες μέσω της πλατφόρμας.

Η Momox είναι ένας από τους πρωτοπόρους της αγοράς: η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει 350 εκατ. μεταχειρισμένα αντικείμενα από την ίδρυσή της το 2004 και πρόσφατα πέτυχε ετήσιο τζίρο ύψους 337 εκατ. ευρώ.

Στο μέλλον η Vinted θέλει να πουλάει μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα

Οι επενδυτές της Vinted γύρω από την TPG παρατήρησαν, επίσης, πόσο πολύ έχει ξεφύγει η αγορά από τη θέση της. «Έχουμε παρατηρήσει ότι οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο τα μεταχειρισμένα ρούχα ως αναπόσπαστο μέρος της γκαρνταρόμπας τους, επειδή η βιωσιμότητα και η ευελιξία έχουν γίνει πλέον κορυφαίες προτεραιότητες για πολλούς», λέει ο συνέταιρος της TPG Άντι Ντόιλ (Andy Doyle), εξηγώντας τους λόγους της επένδυσης.

Μαζί με την TPG, άλλα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, όπως η Hedosophia, η Baillie Gifford, η Invus Opportunities, η FJ Labs, η Manhattan Venture Partners και η Moore Strategic Ventures έχουν επίσης αποκτήσει μετοχές της Vinted.

Λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού στη βασική αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων, η Vinted επενδύει τώρα σε νέες κατηγορίες. Πριν από λίγες εβδομάδες, η εταιρεία άρχισε να πουλά ηλεκτρονικά προϊόντα.

Ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει πλατφόρμες, όπως η Rebuy και η Refurbed, που προσφέρουν εδώ και χρόνια μεταχειρισμένα, ανακαινισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα.