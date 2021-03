Φέτος, ο μήνας Μάρτιος είναι αφιερωμένος στη γυναίκα. Στο πλαίσιο αυτό, η MExoxo και η Lean In Hellas, με την υποστήριξη της Coca-Cola Hellas πραγματοποιούν την πρωτοβουλία «Women on Air» με στόχο την ανάδειξη των κυρίαρχων θεμάτων, που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα.

Η πρωτοβουλία «Women On Air», που θα πραγματοποιηθεί, με την υποστήριξη του ραδιοφωνικών σταθμών Easy 97,2 και Rythmos 9,49, από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου, θα περιλαμβάνει μία σειρά από δημιουργικές δράσεις που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και της ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα καθώς και στην ευρύτερη ενδυνάμωση και εκπαίδευση των γυναικών.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει:

• Συνεντεύξεις αξιόλογων ανθρώπων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην γυναίκεια ενδυνάμωση, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στην εκπομπή Easy Breakfast του ραδιοφωνικού σταθμού Easy 97,2. Οι καλεσμένοι που θα φιλοξενηθούν, θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και απόψεις, ενώνοντας τις φωνές τους με αυτήν της MExoxo, της Lean In Hellas και της Coca-Cola Hellas για την στήριξη της γυναίκας του σήμερα και του αύριο.

• 35 «Break Your Ceiling» εξατομικευμένες συναντήσεις ενδυνάμωσης με την Ελπίδα, Founder της MExoxo, διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

• Το ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι “50 Ways to Fight Bias” που σχεδίασε η παγκόσμια οργάνωση Leаn In με στόχο την αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκαταλήψεων στον εργασιακό χώρο. Το παιχνίδι θα υλοποιηθεί στις 31 Μαρτίου για 100 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, μέσω της πλατφόρμας Zoom στη σελίδα της MExoxo με τον συντονισμό της Lean In Hellas.

Εδώ θα βρείτε το πλήρες πρόγραμμα της ενέργειας, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής στην εκάστοτε δράση.

Υποστηρικτής την πρωτοβουλίας «Women on Air» είναι η Coca-Cola Hellas, η οποία πέρα από τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποίει για τα Απορρίμματα, το Νερό και τους Νέους, υποστηρίζει ενεργά την ενδυνάμωση των Γυναικών.

Από το 2016, σε συνεργασία με τη MExoxo, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca Cola (The Coca Cola Foundation) η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών, που θέτουν τις γυναίκες στο επίκεντρο, στηρίζοντας κάθε γυναίκα έμπρακτα στην αναζήτηση εργασίας, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 3 χιλιάδες γυναίκες, σε 15 πόλεις της χώρας έχουν ενδυναμωθεί μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Counting Stars.