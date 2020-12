Youth Empowered: Νέα προγράμματα απασχόλησης για νέους – Θέσεις εργασίας από την Coca Cola

Το Youth Empowered, το πιο ευρύ και δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα, λανσάρει νέο app, ενώ σε συνεργασία με τη Socialinnov ξεκινάει νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων και mentoring για την ενδυνάμωση νέων 18-30 ετών.

Μέσα από τρία ξεχωριστά Live Q&A Session οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με υψηλόβαθμα στελέχη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola HBC και να:

– Ενημερωθούν για τις νέες θέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της νέας επένδυσης του Ομίλου Coca-Cola HBC για τη δημιουργία ενός κέντρου κοινών επιχειρησιακών λύσεων στη Θεσσαλονίκη και για το πώς μπορούν να τις διεκδικήσουν

– Ανακαλύψουν τα πάντα για τις πωλήσεις, από τα έμπειρα στελέχη της Coca-Cola Τρία Έψιλον

– Μάθουν πως να διεκδικήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, και ποια τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σε αυτή

Παράλληλα, σε 2 εξειδικευμένα σεμινάρια για digital skills από την ομάδα της Socialinnov οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τα σεμινάρια και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων για το οποίο απαιτείται δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, είναι το εξής:

1. Δευτέρα 14/12, 17:00-18:00 – LIVE Q&A: All about sales – Προφίλ, δεξιότητες, χαρακτηριστικά και ευκαιρίες εργασίας στις πωλήσεις. (Ιωάννα Πολυμέρα, Regional Sales Manager, Cοca-Cola Τρία Έψιλον, Γιώργος Μάρκος, District Sales ManagerCoca-Cola Τρία Έψιλον, Λευτέρης Καραπάτης, WHS Key Account Manager Cοca-Cola Τρία Έψιλον).

2. Τρίτη 15/12, 17:00-18:00 – LIVE Q&A: Διεκδίκησε τη θέση σου – Βιογραφικό – Συνεντεύξεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις (Βίκυ Περδικάρη, Organizational Development & Employer Branding Manager, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Φιλιώ Κυριάκη, Legal Counsel, Coca-Cola Τρία Έψιλον)

3. Τετάρτη 16/12, 17.00 – 18.00, LIVE Q&A: Η επένδυση Coca Cola HBC Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη – Γίνε ένα από τα 50 νέα μέλη της Coca Cola HBC; Μάθε πώς να κάνεις την αίτησή σου να ξεχωρίσει! (Μαρία Αλεφραγκή, Talent Acquisition & Identification Team Coca-Cola HBC)

4. Πέμπτη 17/12, 18:00 – 19.00, E- Lecture: Getting Started with digital marketing Εκπαιδευτικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη δύναμη των Social Media και να γνωρίσουν όλα όσα μπορούν να προσφέρουν σε αυτούς και την επιχείρησή τους. (Φωτεινή Βαβίτσα, Instructor Socialinnov)

5. Παρασκευή 18/12, 12:00 – 13:00, E-Lecture: WordPress. Learn How to Build your Website : Εκπαιδευτικό σεμινάριο για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση διαχείρισης περιεχομένου μέσω νέων τεχνολογιών, ώστε να συγκεντρώνουν σε ένα ιστολόγιο όλες τις πληροφορίες που επιθυμούν να μοιράζονται με το διαδικτυακό κοινό τους (Βάιος Καμινιώτης, Instructor Socialinnov)

Σχετικά με το νέο mobile app του Youth Empowered

Μπαίνοντας πλέον σε μια διαδικτυακή και on-the-go εποχή, το Youth Empowered με μία ολοκαίνουρια ψηφιακή ταυτότητα, έρχεται να προσφέρει στους νέους καθοδήγηση, δικτύωση και δεξιότητες on the go μέσα από το νέο του mobile app που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 5000 downloads σε ένα μήνα.

Θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων και της αγοράς

• 10 διαφορετικά e-learnings σε θεματικές όπως δημιουργία βιογραφικού & προετοιμασία για συνέντευξη, κατανόηση δυνατών &αδύνατων σημείων, δικτύωση & επικοινωνιακές δεξιότητες, project management, ικανότητες διαπραγμάτευσης, διαχείριση χρόνου, τεχνικές πωλήσεων, business planning και πολλά άλλα. Μετά από την ολοκλήρωση κάθε e-learning συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

• Flash e-learnings διάρκειας 2 λεπτών για γρήγορα και on the go trainings.

• Eιδική ενότητα HoReCa edition, με περιεχόμενο ειδικά διαμορφωμένο για τους νέους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης.

• Πρωτοποριακό, gamified test από την owiwi για να ανακαλύψετε τα δυνατά σας σημεία, αλλά και αυτά χρειάζεται να βελτιώσετε.

Διαθέτει επίσης, το μεγαλύτερο δίκτυο μεντόρων από στελέχη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ παρέχει δυνατότητα ενημέρωσης για τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και στο δίκτυο των συνεργαζόμενων εταιρειών του προγράμματος Youth Empowered.