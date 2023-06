Στην υγεία και ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την μακρά περίοδο κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα, στις προκλήσεις και την ευκαιρία ανάπτυξης νέων τραπεζών αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού μίλησε στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσαν τα Economist Impact Events, με τίτλο «Global Economy and Financial Services: Manoeuvring through the current turmoil», υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και σε συνεργασία με το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC).

Όπως είπε: «Οι μεγάλες προκλήσεις του παρελθόντος έχουν αντιμετωπιστεί από τις ελληνικές τράπεζες, ενώ έχουν εφαρμοστεί ενισχυμένη εποπτεία και αυστηρότεροι κανονισμοί, βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα».

Τόνισε δε, ότι: «Οι ελληνικές τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσουν τους κραδασμούς από τις διεθνείς αγορές», εξηγώντας ότι «οι κεφαλαιακοί δείκτες και τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών έχουν αποκατασταθεί, ενώ πρωτοβουλίες όπως ο «Ηρακλής» για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων βοήθησαν τις συστημικές τράπεζες να τιτλοποιήσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά τους (NPEs), ώστε αυτά να αφαιρεθούν από τον ισολογισμό τους».

Ελένη Βρεττού – Attica Bank: Η επόμενη μέρα

Κοιτάζοντας την επόμενη μέρα, η κ. Βρεττού ανέφερε ότι «η αυξημένη συγκέντρωση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα μαζί με τη θετική τροχιά της ελληνικής οικονομίας, θα επιτρέψουν στις τράπεζες να βελτιώσουν περαιτέρω τα θεμελιώδη μεγέθη τους, ενώ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του κεφαλαίου τους αποτελείται από Αναβαλλόμενες Φορολογικές Πιστώσεις (DTC)».

Σ’ αυτό το κλίμα, επισήμανε ότι «οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επικρατούν, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της κεφαλαιακής επάρκειας και της επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας, ενώ υπάρχει και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις μη τράπεζες και ιδιαίτερα τις fintech».

Όπως είπε: «Οι μη συστημικές τράπεζες μοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και καλούνται να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μέτωπο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα NPEs τους παραμένουν υψηλά. Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας άφησε τις μη συστημικές τράπεζες με πολλές προκλήσεις, αλλά πλέον, έχουν και σημαντικές ευκαιρίες»,

Ελένη Βρεττού – Attica Bank: Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Αναφερόμενη στο ρόλο των τραπεζών στον επιχειρηματικό περιβάλλον, η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank πιστεύει ότι «υπάρχει πράγματι περιθώριο ανάπτυξης μικρότερων παικτών, ειδικά στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Attica Bank εστιάζει τη στρατηγική της σε αυτό μετά την πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυσή της.

Προϋπόθεση είναι οι μη συστημικές τράπεζες να καταστούν οικονομικά υγιείς και αποδοτικές, να διαχειριστούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά τους, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της εμπορικής τους ύπαρξης που δεν θα πρέπει να είναι άλλη από την καλύτερη και ταχύτερη ποιότητα υπηρεσιών και τα καινοτόμα προϊόντα εστιασμένα στον πελάτη, που δεν προσφέρονται από μεγαλύτερους ομίλους».