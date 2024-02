Η 2η Ευρωμεσογειακή συνάντηση με εκπροσώπους 23 κρατών για τη Βιώσιμη «Γαλάζια Οικονομία»

Το διήμερο 19-20 Φεβρουαρίου θα γίνει το 2ο Συνέδριο Ενδιαφερόμενων Φορέων Βιώσιμη «Γαλάζια Οικονομία», στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Το συνέδριο «Γαλάζια Οικονομία» (2nd Stakeholder Conference on Sustainable Blue Economy), συνδιοργανώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τον Διακυβερνητικό Οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean – UfM) και τη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακόμα, αποτελεί θεσμική διοργάνωση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) και της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE), με μετέχοντα τα 43 Κράτη – Μέλη της Ευρωμεσογειακής λεκάνης, καθώς και τους εμπλεκόμενους στο χώρο της «Γαλάζιας Οικονομίας».

Απώτερος σκοπός της Ένωσης είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και του διαλόγου μέσω συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών για την βιώσιμη ανάπτυξη, την σταθερότητα και την ολοκλήρωση στον ευρωμεσογειακό χώρο.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της ατζέντας για τη «Γαλάζια Οικονομία», συνυπέγραψε εκ μέρους της Ελλάδας, την 2η Υπουργική Διακήρυξη της Ένωσης για τη Μεσόγειο για την «Γαλάζια Οικονομία» (Φεβρουάριος 2021), μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς 42 Κρατών – Μελών για την πενταετία 2021-2025.

Για δύο ημέρες, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν για την υλοποίηση των δέκα θεματικών πεδίων που συμφώνησαν τα 43 Κράτη – Μέλη του UfM, στο πλαίσιο της 2ης Υπουργικής Διακήρυξης του 2021.

Στις δύο ημέρες του Συνεδρίου αναμένεται να λάβουν μέρος 350 Σύνεδροι, 80 ομιλητές που θα μετέχουν στις εργασίες δύο Ολομελειών (plenary sessions) και στις έντεκα ειδικές συνεδρίες πάνω σε κρίσιμα πεδία, όπως νησιωτικότητα, θαλάσσιες «πράσινες» μεταφορές, απανθρακοποίηση, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, «γαλάζια» επαγγέλματα κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ