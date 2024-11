Η Volvo Cars πουλάει το 30% των μετοχών της Lynk & Co στη Zeekr

Η Volvo Cars ανακοίνωσε την αποεπένδυση του μεριδίου 30% της Lynk & Co στη Zeekr, μια συναλλαγή που αντιπροσωπεύει αντίτιμο περίπου 8 δισ. SEK (σ.σ. κορόνα Σουηδίας).

Το αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε μετρητά, με το 70% του ποσού να καταβάλλεται στο κλείσιμο της συναλλαγής και το 30% συν τόκους να καταβάλλεται ένα έτος μετά το κλείσιμο. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Volvo Cars είναι μέτοχος μειοψηφίκου πακέτου της Lynk & Co από την ίδρυση της εταιρείας το 2017.

Η αποεπένδυση συνδέεται με μια νέα φάση ανάπτυξης της Lynk & Co στο μέλλον, η οποία περιλαμβάνει νέα ιδιοκτησιακή δομή για την εταιρεία. Η Volvo Cars θα συνεχίσει να εστιάζει στις επιχειρησιακές συνεργασίες με τη Lynk & Co σε επιλεγμένες αγορές όπου υπάρχει στρατηγικό όφελος και για τις δύο εταιρείες.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη Volvo Cars (China) Investment Co., Ltd, έμμεση θυγατρική της Volvo Car AB, που πωλεί το μερίδιό της στη Lynk & Co Automotive Technology Co., Ltd στην Zhejiang Zeekr Intelligent Technology Co., Ltd, μια έμμεση θυγατρική της Zeekr Intelligent Technology Holding Limited.

Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Volvo Cars που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και άλλες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars αυξήθηκαν κατά 3% τον Οκτώβριο. Η Volvo Cars ανέφερε παγκόσμιες πωλήσεις 61.686 αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις των ηλεκτροκίνητων μοντέλων στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα μειώθηκαν, αλλά η απόδοση της ηλεκτροκίνητης σειράς ήταν σταθερή.

Οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων μοντέλων της εταιρείας – πλήρως ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα – αυξήθηκαν κατά 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και αντιπροσώπευαν το 48% του συνόλου των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Οκτώβριο. Το μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούσε το 22% του συνόλου των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν για τον μήνα.

Οι συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου ανήλθαν σε 622.608 αυτοκίνητα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις έφτασαν τα 30.167 αυτοκίνητα τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της Volvo Cars αυξήθηκαν κατά 46% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων μοντέλων αντιπροσώπευε το 66% όλων των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ευρώπη τον Οκτώβριο.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν 17% τον Οκτώβριο, φτάνοντας συνολικά τα 9.360 αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων μοντέλων αυξήθηκαν 18% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με τα plug-in υβριδικά μοντέλα να αυξάνονται κατά 67%.

Τον Οκτώβριο, το Volvo XC60 ήταν το μοντέλο με τις κορυφαίες πωλήσεις, έφθασε τις 19.846 μονάδες (2023: 20.212 μονάδες), ακολουθούμενο από το XC40/EX40, με συνολικές πωλήσεις 14.088 αυτοκινήτων (2023: 17.022) και το XC90 με 8.517(2023: 7.961 μονάδες).