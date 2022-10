Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τον Πύργο του Πειραιά, να υποδεχθεί τους πρώτους ένοικους, μετά από 47 χρόνια πλήρους εγκατάλειψης, καθώς η Dialectica, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες με 550 υπαλλήλους, μίσθωσε 6 από τους 22 ορόφους, συνολικής έκτασης 6.210 τ.μ.

Την ίδια στιγμή 3 ακόμη εταιρείες από τον ναυτιλιακό κλάδο βρίσκονται ένα βήμα προτού συμφωνήσουν για τη μίσθωση ανάλογων ορόφων

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τις προοπτικές που διαγράφει ο Piraeus Tower, ο πρώτος υπερσύγχρονος, βιώσιμος ουρανοξύστης, εξέφρασε σε εκπροσώπους του Τύπου ο CEO της Dimand και της Piraeus Tower κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος. Το κτίριο που για μισό σχεδόν αιώνα παρέμενε σε «ύπνωση», ετοιμάζεται τώρα να αποκτήσει ξανά ζωή, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον. Την προσμονή του για την μετακόμιση της Dialectica εξέφρασε ο Γιώργος Τσαρούχας, συνιδρυτής και CEO της Dialectica.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Dialectica πρόκειται να μετακομίσει στα νέα της γραφεία μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του Πύργου. Να σημειωθεί, ότι εκτός από τα γραφειακούς χώρους, θα αναπτυχθεί ακόμη εμπορική δραστηριότητα, καθώς και γυμναστήριο.

Το χρονικό μίσθωσης με την Dialectica

Η Dialectica συμπεριλήφθηκε το 2022 στην λίστα των Financial Times με τις «ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης” μετά από την πρωτοεμφάνισή της στη λίστα το 2021. Την ίδια χρόνια, βραβεύτηκε από το Great Place to Work® ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της Ευρώπης για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ενώ από το 2020 βρίσκεται σταθερά στην ετήσια λίστα των Best Workplaces TM Ελλάδας. Με όραμα να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων παγκοσμίως, η Dialectica δίνει πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις σε real-time πληροφορίες για να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων.

Συνολικά σε Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ και Νέα Υόρκη απασχολεί περισσότερους από 800 εργαζομένους. Η ιστορία της ξεκίνησε το 2015 από ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικό hub και απασχολεί 550 εργαζόμενους μόνο στην Αθήνα, οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς, ενώ προσελκύει ταλαντούχους νέους κι επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συζητήσεις για μίσθωση των χώρων στον Πύργο του Πειραιά, ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο περίπου. Η Dialectica πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου, συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ.

Τα χαρακτηριστικά του Πύργου

Ο Piraeus Tower αποτελεί το πρώτο «πράσινο» και ψηφιακό, ψηλό κτίριο της χώρας. Το κτίριο τοπόσημο αναπτύσσεται από την κοινοπραξία των DIMAND, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και Prodea Investments.

Ο βιώσιμος σχεδιασμός του κτιρίου, η στρατηγική θέση του στην αφετηρία της Αθηναϊκής ριβιέρας, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο, και η προσβασιμότητά του σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν την Dialectica να επιλέξει τον Πύργο Πειραιά για τη μεταστέγαση των γραφείων της.

Σημειώνεται πως ο Πύργος του Πειραιά πρόκειται να είναι ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της Ελλάδας, πιστοποιημένος στην ανώτατη βαθμίδα Platinum, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο LEED. Παράλληλα θα φέρει την πιστοποίηση WELL που αφορά στην υγεία και ευεξία των χρηστών του κτιρίου.

Η συνεργασία

“Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας αλλά και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σύντομα το εγχώριο δυναμικό μας θα εργάζεται σε έναν υπερσύγχρονο και ταυτόχρονα ιστορικό χώρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Σε συνεργασία με την DIMAND, σχεδιάζουμε το μελλοντικό σπίτι της Dialectica και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τη νέα μας γειτονιά σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της πόλης”, δήλωσε ο Γ. Τσαρούχας.

Ο Δ. Ανδριόπουλος, ανέφερε ότι: “Ο Πύργος του Πειραιά για εμάς δεν αποτελεί ένα ακόμα project, αλλά την απόδειξη πως όταν υπάρχει βούληση, σχέδιο και επαγγελματισμός, οι εταιρείες μπορούν να καταφέρουν τα ακατόρθωτα. Είναι σπουδαίο να βλέπεις αυτόν τον «κοιμισμένο γίγαντα» να ξυπνάει μετά από τόσα χρόνια και να αποτελεί σύμβολο αναγέννησης και ορόσημο ανάπτυξης. Ο Πύργος του Πειραιά είναι ένα έργο πνοής για την κοινωνία και ολόκληρη την περιοχή. Είμαστε χαρούμενοι που οι πρώτοι του ένοικοι θα είναι οι άνθρωποι μιας ελληνικής εταιρείας με παγκόσμιο αποτύπωμα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαβίωσή τους στον πρώτο πράσινο ουρανοξύστη της Ελλάδας θα τους οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά”.

Για τους πρώτους ένοικους του Πύργου, ο CEO της Prodea Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός, ανέφερε: “Η παρουσία της Dialectica στον Πύργο του Πειραιά αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Πρόκειται για μια εταιρεία καινοτομίας με διεθνή χαρακτήρα, που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Πύργου. Η PRODEA έχει επενδύσει στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου ανάπλασης που είναι σημαντικό όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά για ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, δημιουργώντας τον πρώτο βιοκλιματικό ουρανοξύστη στην Ελλάδα. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αξιοποιεί την αειφορία ως καταλύτη ανάπτυξης”.