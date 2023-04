Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής της με βασικό μήνυμα «Together Towards Zero and Beyond» και με στόχο την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ολοκληρώνει την υποδομή για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη ενεργειακών της αναγκών στο εργοστάσιο της Σίνδου, σε συνεργασία με την σουηδική εταιρεία Absolicon.

Πώς λειτουργεί

Μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, το πρόγραμμα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια το ζυθοποιείο για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ηλιακοί συλλέκτες της Absolicon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να «ακολουθούν» τον ήλιο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για εφαρμογές θερμότητας και ατμού σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία παστερίωσης μπύρας.

Το σύστημα ηλιακών συλλεκτών, με συνολική έκταση 1.900 τ.μ., θα καλύπτει το 2,2% των ετήσιων αναγκών σε θερμική ενέργεια της παραγωγικής μονάδας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τους πιο ηλιόλουστους καλοκαιρινούς μήνες, το ποσοστό αυτό θα ανέρχεται στο 5%. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα πρακτική και για τον κλάδο της ζυθοποιίας , με στόχο τη σταδιακή απαλλαγή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βιώσιμοι στόχοι

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός από τους βασικότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και ο όμιλος Carlsberg, που αφορά στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία, έως το 2030.

Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, του τεχνολογικού εξοπλισμού και των διαδικασιών σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, υιοθετώντας και επεκτείνοντας παράλληλα τη χρήση «πράσινων» πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή.

Το μέλλον της τεχνολογίας

Ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Υπάρχει αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για την απαλλαγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα ζυθοποιεία μας, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Ιδίως σε μια ηλιόλουστη χώρα, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να διερευνώνται και να υλοποιούνται τέτοιου είδους πρακτικές, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Η Κατερίνα Τσίντσιφα, Integrated Supply Chain Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη δυνατότητα που μας παρέχει αυτή η νέα τεχνολογία, να υποστηρίξουμε ενεργά την σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κλάδο της ζυθοποιίας. Η συνεργασία μας με την Absolicon αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η παραγωγή θερμικής ενέργειας μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας, ως προς το ενεργειακό αποτύπωμα των μονάδων παραγωγής της εταιρείας μας τα επόμενα χρόνια».

Άμεσα κι έμμεσα οφέλη

Ο Joakim Byström, Διευθύνων Σύμβουλος της Absolicon Solar Collector AB, ανέφερε σχετικά: «Είναι γεγονός, πως οι ζυθοποιίες σχεδιάζουν να απαλλαγούν από τη χρήση συμβατικών ορυκτών καυσίμων κατά τη διαδικασία παραγωγής.. Παράλληλα, αρκετές πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια, οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες είναι ο καλύτερος τρόπος για την παραγωγή ανανεώσιμης θερμότητας και ατμού. Σε συνεργασία με τον όμιλο Carlsberg και την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, συνεχίζουμε το κοινό μας ταξίδι προς το ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αποτύπωμα Άνθρακα, μέσω του πιλοτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο κλάδος της ζυθοποιίας μπορεί να απαλλαγεί από το διοξείδιο του άνθρακα, χρησιμοποιώντας την ηλιακή θερμότητα, που αποτελεί μια επεκτάσιμη, εύκολη στην ενσωμάτωση και ασφαλή πηγή ενέργειας».