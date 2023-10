Για να αναπτυχθεί η ηλεκτροκίνηση χρειάζονται κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων και παράλληλα αντικίνητρα για τα οχήματα εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte για τις προοπτικές του εν λόγω τομέα στην Ελλάδα έως το 2030.

Η Deloitte υποστηρίζοντας ενεργά την καινοτομία και σε διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, πραγματοποιεί πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν τον επιχειρηματικό με τον ακαδημαϊκό κόσμο και ταυτόχρονα ενισχύουν την αγορά.

Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κοινές ερευνητικές μελέτες, έρευνες και εκθέσεις που παρέχουν πολύτιμες γνώσεις τόσο στον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και στη βιομηχανία.

Αποτελεσματική συνεργασία

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα μιας τέτοιας επιχειρηματικής – ακαδημαϊκής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMDs), “MSc in Smart Cities and Communities”, με πρωτοβουλία του κ. Άγη Παπαστεργίου, Deloitte Partner, Strategy Consulting Leader, και του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Χρήστου Τζώρτζη. Στη συνεργασία αυτή συμμετείχε η κα. Farida Shaban, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή εργασία της με αντικείμενο ενδιαφέροντος τις προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, υπό την επιχειρηματική επίβλεψη του Δρ. Πελοπίδα Σίσκου, Deloitte Senior Manager, Strategy Consulting και την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Τζώρτζη. Τα ευρήματα της εργασίας δημοσιεύθηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energies, με τίτλο “Electromobility Prospects in Greece by 2030: A Regional Perspective on Strategic Policy Analysis”.

Περιφερειακή ανισομετρία

Η εν λόγω έρευνα, εξετάζοντας τις δυνατότητες επίτευξης των εθνικών στόχων για την ηλεκτροκίνηση έως το 2030 στην Ελλάδα, αναγνωρίζει σημαντική περιφερειακή ανισομετρία για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα το επόμενο διάστημα.

Οι βασικές αιτίες εντοπίζονται σε σημαντικές διαφορές στο διαθέσιμο εισόδημα, στην απουσία επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα ενεργειακής μετάβασης και σε διαθεσιμότητα υποδομών.

Βάσει των ανωτέρω, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ο σχεδιασμός και η εισαγωγή στόχων και πολιτικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. Τα παραπάνω σημεία μπορούν, επίσης, να ωφελήσουν το διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο να κατανείμει με αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους για την ενίσχυση και εκμοντερνισμό του δικτύου για την κάλυψη της προσδοκώμενης ζήτησης ενέργειας.

Ολοκληρωμένη στρατηγική

Η αντικατάσταση του τρέχοντος στόλου αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) από ηλεκτρικά οχήματα (EV) είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί όχι μόνο την παροχή κινήτρων για απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και την εισαγωγή αντικινήτρων για τα οχήματα εσωτερικής καύσης και την προώθηση της απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων με νέα EV. Είναι συνεπώς σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ταυτόχρονα με την ταχύτερη ανανέωση του στόλου επιβατικών αυτοκινήτων σε επίπεδο περιφερειών, για την αποτελεσματική και εναρμονισμένη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά.

Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής, στον επιχειρηματικό κόσμο κι άλλους παίκτες της αγοράς.