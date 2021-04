Ναι, είναι αλήθεια. Από σήμερα η Σμαράγδα Καρύδη πιάνει ξανά δουλειά, ή μάλλον τα παιχνίδια για να περάσουν στο πλατό καλά αλλά και οι τηλεθεατές (του MEGA) καλύτερα.

Το αγαπημένο CELEBRITY GAME NIGHT με τη Σμαράγδα Καρύδη επιστρέφει στο τηλεοπτικό τοπίο και δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές στη συχνότητα του MEGA.

Οι πρώτοι 6 celebrities θα διαγωνιστούν σε… περίεργα και πρωτότυπα, αλλά κυρίως διασκεδαστικά νέα παιχνίδια. Η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Καινούργιου θα δώσουν… παιχνιδο-μάχη με τον Δημήτρη Σκουλό, τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ας… προδώσουμε λοιπόν κάποια από αυτά που θα δείτε… αλλά και που δεν θα δείτε στην πρεμιέρα του.

O Δημήτρης Αλεξάνδρου λοιπόν ήταν με διαφορά ο πιο ανταγωνιστικός παίκτης και τα έδωσε όλα με σκοπό τη νίκη. Και θα δούμε αν η επιμονή του… του βγήκε σε καλό. Ωστόσο ανατροπή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου βάζοντας σε όλους τα γυαλιά, καταφέρνοντας να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις γνώσεων. Από την άλλη ο Δημήτρης Σκουλός προκάλεσε τεράστια έκπληξη όταν έπιασε το μικρόφωνο να τραγουδήσει, με αποτέλεσμα ο Νίκος Κοκλώνης να του κάνει πρόταση on air να συμμετέχει σε επόμενο Just The Two Of Us.

Κάτι όμως που δεν θα δείξουν οι κάμερες ήταν η αγωνία που πέρασαν όλοι πριν το γύρισμα καθώς καθυστέρησε πολύ η Μελίνα Ασλανίδου. Λόγω ενός σοβαρού προσωπικού της θέματος έφτασε στο στούντιο μετά από μιάμιση ώρα και ενώ ετοιμάζονταν να… επιστρατεύσουν την Υβόννη Μπόσνιακ που έκανε γύρισμα στο διπλανό πλατό.

Τελικά όλα πήγαν καλά και το γύρισμα ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά πολύ κέφι που θα το διαπιστώσετε απόψε, στις 9, που το CELEBRITY GAME NIGHT με τη Σμαράγδα Καρύδη επιστρέφει στο MEGA και… κάθε βδομάδα την ίδια ώρα θα μας καλεί σε ένα κεφάτο κι ευχάριστο παιχνιδο-πάρτι…!