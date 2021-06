Έκλεισε: την καινούργια σεζόν το τηλεοπτικό πάρτι που λέγεται Just The Two Of Us θα πραγματοποιείται με ALPHA διάθεση.

Άλλωστε ήταν γνωστό πως το Just The Two Of Us μετά τις δύο πετυχημένες σεζόν στο ΟΡΕΝ δέχτηκε προτάσεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς για να μετακομίσει, αλλά όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ στο newsit.gr ο ALPHA είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου η συμφωνία έκλεισε ώστε ο Νίκος Κοκλώνης να υποδεχτεί τους νέους διαγωνιζόμενους celebrities και τους «δασκάλους» τους, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Βέβαια είναι περιττό να αναφέρω ότι η Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και ο Σταμάτης Φασουλής θα συνεχίσουν να είναι στην κριτική επιτροπή που αποδείχτηκε από τις πιο «δεμένες» και ευχάριστες στο είδος της. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται επαφές με πρόσωπα πολύ γνωστά και αγαπητά στο ευρύτερο κοινό για να διαγωνιστούν στο φιλανθρωπικό show, αλλά και επαγγελματίες τραγουδιστές που θα… συζητηθούν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πέσουν κι οι τελικές υπογραφές μεταξύ του ALPHA και της Barking Well Media και να οριστικοποιηθεί και με τη… βούλα η συμφωνία για το Just The Two Of Us! Έτσι λοιπόν είναι οριστικό ότι ο Νίκος Κοκλώνης στις αρχές της νέας σεζόν θα καλησπερίσει τους τηλεθεατές από τον ALPHA καλώντας τους ξανά στο «μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι», ανεβάζοντας το κέφι στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και βάζοντας φωτιά στα social media που έχει αποδειχτεί ότι είναι από τα δυνατά «όπλα» του φιλανθρωπικού show…!