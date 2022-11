Σαββατόβραδο και οι συντελεστές θα βάλουν τα καλά τους για να υποδεχτούν τους τηλεθεατές και όλοι μαζί να διασκεδάσουν στο τηλεοπτικό πάρτι του ALPHA, με τραγούδια, γέλια και πολλές εκπλήξεις.

Στις 8 το βράδυ ο Νίκος Κοκλώνης θα δώσει το σύνθημα, οι Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή θα είναι στις θέσεις τους και οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν… ό,τι μπορεί ο καθένας… για να αποδώσουν τα τραγούδια που τους έχουν ανατεθεί, τα οποία είναι:

-Κώστας Αγέρης – Ναταλί Κάκκαβα: «Παραδόθηκα»

-Μπέσυ Αργυράκη – Τόλης Παπαδημητρίου: «Oops I did it again»

-Σώτης Βολάνης – Νάνσυ Παραδεισανού: «Να ΄χαν οι καρδιές αμπάρες»

-Φωτεινή Δάρρα – Πάνος Τριανταφύλλου: «Θέλω κοντά σου να μείνω»

-Άντζελα Δημητρίου – Παύλος Σταματόπουλος: «Υποφέρω»

-Μελίνα Μακρή – Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πόσο λίγο με ξέρεις»

-Μαυρίκιος Μαυρικίου & Ιλάειρα Ζήση: «My heart will go on»

-Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας) – Λευτέρης Μητσόπουλος: «Συγκινητικά Συγκινήθηκα»

-Άρις Πετράκης – Βίκυ Κουλιανού: «Αποτυπώματα»

-Στέφανος Πιτσίνιαγκας – DJ Pitsi: «Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε»

-Βασίλης Πορφυράκης – Ματίνα Νικολάου: «Loco Loco»

-Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi): «Τα καγκέλια»

-Σαμπρίνα – Άγγελος Μπράτης: «Δυνατά (Τα Τα Τα)»

Το «Just the 2 of Us» θα είναι ξανά αύριο Σάββατο στον αέρα του ALPHA, μοιράζοντας πολύ κέφι αλλά και δώρα, με σκοπό να περάσουν στο φαντασμαγορικό σκηνικό καλά, αλλά οι τηλεθεατές… καλύτερα στο τηλεοπτικό πάρτι, αφού σίγουρα θα έχουν πολλούς λόγους για να βάλουν πάλι… «φωτιά» στα social media…!