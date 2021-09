Μία μουσική εκπομπή, ή μάλλον να διορθώσω, η μουσική εκπομπή που έκανε τη διαφορά στο τηλεοπτικό τοπίο αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές για την ατμόσφαιρα, ποιότητα και περιεχόμενό της, επιστρέφει στη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έχοντας δίπλα του τη Ρένα Μόρφη θα ανοίξουν ξανά το Μουσικό Κουτί για να απολαύσουμε ωραία τραγούδια κι ερμηνείες. Στην πρεμιέρα της μουσικής εκπομπής, την επόμενη Τετάρτη, στις 29 Σεπτεμβρίου, καλεσμένος ο Eric Burdon, που όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση είναι “η ψυχή των Αnimals, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της μουσικής ιστορίας του 20ού αιώνα που, ακούραστος, συνεχίζει την πορεία του μετά από έξι δεκαετίες.

Ο μεγάλος μουσικός μιλά για την περιπετειώδη ζωή του, ενώ ξεναγείται στην ελληνική μουσική με τη βοήθεια του καταξιωμένου μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου από τους ΤΑΚΙΜ και της εξαιρετικής νεαρής ερμηνεύτριας Σεμέλης Παπαβασιλείου.

O Eric Burdon δεν είναι ένας συνηθισμένος καλλιτέχνης. Τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας, ζωγράφος και ενίοτε ηθοποιός, μέλος του Rock ‘n’ Roll Hall of Fame από το 1994 και ανάμεσα στους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone», μετρά πάρα πολλά επιτεύγματα στα 60 χρόνια καριέρας του. Τα έζησε όλα, τα έκανε όλα, δεν έχει να αποδείξει τίποτα.

«Νομίζω ότι γεννήθηκα μαύρος» λέει ο ασυμβίβαστος καλλιτέχνης που γεννήθηκε στο βιομηχανικό Newcastle από οικογένεια της εργατικής τάξης.

Ο ίδιος πάντως δεν βάζει όρια ούτε στη ζωή, ούτε φυσικά και στη μουσική. Υπερβολές;

Μπορεί η «Κοντούλα λεμονιά» και το «Αμοργιανό μου πέραμα» να ακουστούν σε μία εκπομπή με καλεσμένο τον μύθο της ροκ Eric Burdon;

Μπορεί ο «Άσωτος υιός» να συναντήσει το «When I was young» και ο Πάνος Τούντας τον Βob Dylan;

Μπορεί το ούτι και το λαούτο να συνοδεύσουν το «We ’ve gotta get out of this place»;

Με ένα μαγικό τρόπο όλα μπορούν να συμβούν στο «Μουσικό κουτί» του Eric Burdon!

«It’s my life» ερμηνεύει με πάθος ο Eric Burdon και με τη χαρακτηριστική φωνή του διηγείται ιστορίες με πρωταγωνιστές τον Louis Armstrong: «Είχα την τύχη να τον γνωρίσω όταν ήμουν δέκα. Ήταν στη σκηνή και εγώ απέξω κρατούσα τον ρυθμό χτυπώντας το κεφάλι μου στην πόρτα του αμφιθεάτρου. Ένας αστυνομικός που με κοιτούσε μου λέει ‘‘Έλα μαζί μου, σου έχω μία έκπληξη’’. Τον ακολούθησα και βλέπω τον Louis Armstrong ξαπλωμένο ανάσκελα να κάνει ένα τεράστιο τσιγάρο μαριχουάνας, με κοίταξε και μου είπε ‘‘Τι κάνεις μικρέ;’’ και του απαντώ ‘‘Τώρα που σας είδα, είμαι μια χαρά!’’».

Για τον Bruce Springsteen, λέει: «Τον αγαπώ. Είναι ροκ σταρ του ύψιστου είδους και δεν έχει ξεχάσει από πού προέρχεται».

Για τη Μελίνα Μερκούρη: «Λάτρευα τη Μελίνα, καθώς και την υπέροχη ταινία που είχε κάνει ‘‘Ποτέ την Κυριακή’’. Όταν ήσουν κοντά της, τα μάτια της ήταν τόσο έντονα. Εξέπεμπε δυναμικότητα».

Για τον John Lennon: «Ήμουν φίλος με τους Beatles, όμως μπορώ να πω ότι πιο πολύ δεμένος ήμουν με τον John Lennon. Αν εγώ ήμουν τρελός, αυτός ήταν θεότρελος!»

«Όταν συνεργάζεσαι με τον Eric Burdon, είναι σαν να συνεργάζεσαι με έναν παλιό Έλληνα τραγουδιστή της παραδοσιακής μουσικής. Η αυθεντικότητά του, η ταπεινότητά του και η αμεσότητά του είναι η ίδια» τονίζει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ένας από τους κορυφαίος σολίστες παραδοσιακών οργάνων, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον ζωντανό θρύλο της ροκ.

Η play list της ζωής του απρόσμενη όπως και ο ίδιος!

«The House of the Rising Sun» θυμίζει η συναυλία που στήνεται στο Jukebox και ο αιώνιος έφηβος Eric Burdon βάζει φωτιά στο «Μουσικό κουτί!» Το «Motherless child blues» συναντά το «Ξενιτεμένο μου πουλί», το «Blaydon races» το «Χωρίς αμορτισέρ» και ο Γιώργος Ζαμπέτας τους Rolling Stones.

Την επόμενη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 11 το βράδυ, το Μουσικό Κουτί ανοίγει ξανά στην ΕΡΤ1 με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη να υποδέχονται στην πρεμιέρα της φετινής σεζόν τον Eric Burdon, έναν από τους μεγαλύτερους μύθους της ροκ και μπλουζ σκηνής. Και δικαιολογημένα εκτιμούμε ότι μαζί με την εκπληκτική μπάντα της εκπομπής θα προσφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό υπέροχα τραγούδια κι ερμηνείες…!