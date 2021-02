Εκπαιδευτική τηλεόραση: Τα τηλεμαθήματα της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου

Στις 9 το πρωί θα ξεκινήσει η καθημερινή μετάδοση των μαθημάτων για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού, στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα των τρίωρων τηλεμαθημάτων της αυριανής ημέρας, της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου, είναι το εξής:

-09:00 Μαθηματικά Α’: Επαναληπτικό μάθημα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Τζαβέλλα)

-09:23 Αγγλικά Β’-Γ’: Κατοικίδια ζώα (Pets) (Εκπαιδευτικός: Βίκυ Πεχλιβάνη)

-09:39 Μαθηματικά Δ’: Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια. Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)

-10:04 Αγγλικά Δ’- Ε’: Ανακαλύπτουμε τα ταλέντα μας (What are you good at?) (Εκπαιδευτικός: Βίκυ Πεχλιβάνη)

-10:22 Μαθηματικά Ε’: Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή (Εκπαιδευτικός: Λεωνίδας Μπανάκος)

-10:50 Γερμανικά Ε’: Καρτ-ποστάλ/mail/επιστολή (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου)

-11:18 Γλώσσα ΣΤ’: Συσκευές – Το μηχάνημα (Εκπαιδευτικός: Ελισάβετ Βιτζηλαίου)

-11:45 Γερμανικά ΣΤ’: Τα μέλη του σώματος-κτητικές αντωνυμίες (β΄ & γ΄ πρόσωπο) (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου)

Εκτός από τη μετάδοση τα μαθήματα από την εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας, που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ /«Μαθαίνουμε στο σπίτι».