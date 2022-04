Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε και σε λίγες ημέρες θα καλωσορίσει τους τηλεθεατές από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

Και μάλιστα η συμφωνία δεν είναι για μία εκπομπή, αλλά για δύο που θα μεταδίδονται τρεις ημέρες τη βδομάδα με σκοπό, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση να ενισχυθεί ο ενημερωτικός τομέας της ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση λοιπόν αναφέρεται ότι «Η ΕΡΤ, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει και επισήμως ότι ενισχύει τον ενημερωτικό της τομέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα παρουσιάζει από τις αρχές Μαΐου, και κάθε εβδομάδα, τρεις ενημερωτικές εκπομπές κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 23:00 στην ΕΡΤ1, και κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο ΕΡΤNEWS.

Ο τίτλος της πρώτης εκπομπής που θα βγει στον αέρα την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, και θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη, θα είναι «Στο Κέντρο», καθώς θα έχει στο επίκεντρό της έναν ή δύο πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας στη λογική της one on one συνέντευξης. Ο τίτλος των άλλων δύο εκπομπών – Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Μαΐου – θα είναι «Ανάλυσέ το», καθώς σκοπός τους θα είναι η αναζήτηση της ουσίας πίσω από τα γεγονότα με πολυπληθέστερα πάνελ, στα οποία εκτός από πολιτικοί θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι και ειδικοί αναλυτές».

Στις αρχές του ερχόμενου μήνα λοιπόν ο Γιώργος Κουβαράς παίρνει θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και θα έχει ενδιαφέρον αν κι οι τηλεθεατές πιάσουν θέση μπροστά από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης, υποστηρίζοντας την «ενίσχυση του ενημερωτικού της τομέα»!