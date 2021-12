ΝΤΙΝ Με το φόβο της πανδημίας κι ο κόσμος της τηλεόρασης, με τα κανάλια και τις εταιρείες παραγωγής να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αλλά να καταγράφουν καθημερινά αρκετά κρούσματα!

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Σάββατο, από τον τελικό του Just The 2 of Us θα απέχει ο Χάρης Βαρθακούρης που όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ωστόσο δηλώνει τη στήριξή του στην πρώην «μαθήτριά» του, την Άννα Μαρία Ψυχαράκη, ζητώντας από τους διαδικτυακούς φίλους του να την ψηφίσουν και αποδεικνύοντας πως ό,τι διαφορές είχαν… μένουν στα καμαρίνια του show! Πάντως η Barking Well Media έχει κανονίσει και συνεχίζουν να γίνονται τεστ και τις ημέρες των προβών αλλά και πριν από τα live για να μην υπάρξει κι άλλη δυσάρεστη εξέλιξη στον τελικό. Έτσι, καλώς εχόντων ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει και όλους τους προηγούμενους διαγωνιζόμενους… ή σχεδόν όλους… με καλεσμένο το συγκρότημα Melisses να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό «ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες του επιτυχίες αλλά και με μοναδικές και ανατρεπτικές διασκευές γνωστών κομματιών», όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου. Για να δούμε… και κυρίως, να ακούσουμε! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφερόμενοι σε κρούσματα στον τηλεοπτικό χώρο αξίζει να πούμε και για αυτό που «χτύπησε» στη Γη της ελιάς πριν από λίγες ημέρες, όπου εντοπίστηκε συντελεστής θετικός από τη μία μέρα στην άλλη. Λόγω των καθημερινών όμως τεστ που γίνονται υπήρξε έγκαιρη διάγνωσή του και έτσι δεν υπήρξε διασπορά στους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς του MEGA. Αφού λοιπόν έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα γυρισμάτων βγήκαν τα επεισόδια και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, αλλά και δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια αλλαγή στο σενάριο, που ήταν το βασικό! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βασικά, μία απορία έχω όταν βλέπω το «Κάτι ξαναψήνεται». Διορθώνω: όταν στο ζάπινγκ «πέφτω» πάνω στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, απορώ λοιπόν πώς η παρουσιάστριά του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε εξωτερικά γυρίσματα που έρχεται σε επαφή και με άλλο κόσμο… εκτός των διαγωνιζομένων… δεν φορά μάσκα, προφανώς για να μην κρύψει την ομορφάδα και χαλάσει το μακιγιάζ της! Εκτός αν η Acun Medya είναι τόσο καλά οργανωμένη που κάνουν τεστ ακόμα και σε υπαλλήλους μαγαζιών όπου πηγαίνουν να ψωνίσουν τα υλικά οι διαγωνιζόμενοι κι είναι όλοι λες και δεν τρέχει… κορονοϊός. Αλλά για να το αναφέρω… μάλλον δεν γίνονται… όσα (και) στον ΣΚΑΪ λένε πως πρέπει να γίνονται…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εγένετο η συμφωνία, αλλά ακόμα δεν αποκαλύπτω περισσότερα μέχρι να πέσουν όλες οι υπογραφές! Το σημερινό κουίζ λοιπόν αφορά μία συμφωνία που θα φέρει αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αν η φετινή σεζόν είναι δύσκολη κι ανταγωνιστική για τα πρόσωπά της… πού να δείτε τι θα γίνει την επόμενη…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ