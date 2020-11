Η εκπαιδευτική τηλεόραση έσπασε τα κοντέρ της ΕΡΤ – Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Υψηλές πτήσεις της ΕΡΤ στους πίνακες τηλεθέασης από την «επιστροφή» των τηλεμαθημάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

Χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η ΕΡΤ2 λόγω της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας, που άρχισε να μεταδίδεται και πάλι στη δημόσια τηλεόραση από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφτασε στο 51,6% της τηλεθέασης στις ηλικίες 4-14 ετών, αποδεικνύοντας ότι τα περισσότερα παιδιά παρακολούθησαν τα μαθήματα.

Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της Nielsen μαζί με τα παιδιά παρακολούθησαν τα μαθήματα και χιλιάδες γονείς, αφού η ΕΡΤ2, στο ίδιο χρονικό διάστημα κατέγραψε 10,5% μέσο όρο στο γενικό σύνολο, ποσοστό μεγαλύτερο ακόμη και από ψυχαγωγικές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης που μεταδίδονται την ίδια ώρα.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της Nielsen προκύπτει επίσης, ότι τη μεγαλύτερη απήχηση είχαν τα μαθήματα που απευθύνονται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που μεταδίδονται από τις 09:00 έως τις 11:00. Στο δίωρο αυτό, η ΕΡΤ2 κατέγραψε τηλεθέαση 51,6% και 50,4% στις ηλικίες 4-14 και στον γενικό πληθυσμό 11,7%, καθώς τα μαθήματα που μεταδόθηκαν υπολογίζεται τα παρακολούθησαν για κάποιο διάστημα, μαζί με τα παιδιά τους, περισσότεροι από 200.000 γονείς.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτική τηλεόραση θα συνεχιστεί όλο το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν τα σχολεία κλειστά, ενώ πολύ σύντομα θα εμπλουτιστεί και με νέα μαθήματα, που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, είναι:

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2020

Από 09:00 έως 12:00

– Διαθεματικό Α’: Αγαθά και επαγγέλματα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη) – 22’12”

– Γλώσσα Α’-B’: Παραγωγή προφορικού λόγου (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 18’27”

– Μαθηματικά Β’: Προπαίδεια (3) (Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κοσμοπούλου) – 15’05”

– Γλώσσα Γ’: Παρόν-Παρελθόν (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’35”

– Θεατρική αγωγή Γ’-Δ΄: Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης (Εκπαιδευτικός: Μάρω Λιάτσου) – 27’53”

– Γλώσσα Δ’: Εγκλίσεις των ρημάτων (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 21’29”

– Γλώσσα Ε’-ΣΤ΄: Οι βαθμοί του επιθέτου (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Χριστουλά) – 20’54”

-ΤΠΕ Ε’-ΣΤ’: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Ορκόπουλος) – 25’40”

ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2020

Από 09:00 έως 12:00

– Διαθεματικό Α’: Γλώσσα – Μαθηματικά – (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 28’16”

– Γλώσσα Α’-Β΄: Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ) (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 22’32”

– Γλώσσα Β’: Παραγωγή και σύνθεση λέξεων – (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Ρουσσοπούλου) – 12’53”

– Ιστορία Γ’: Οι θεοί του Ολύμπου (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη) – 17’12”

– Αγγλικά Γ’ – Δ’: From me to you! – (Εκπαιδευτικός: Αγάπη Δενδάκη) – 13’30”

– Γλώσσα Ε’: Εγκλίσεις των ρημάτων – (Εκπαιδευτικός: Μαρία Κουτσοκέρα) – 25’54”

– Γερμανικά Ε’: Α-Β & Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου) – 24’46”

– Γεωγραφία ΣΤ’: Φυσικές καταστροφές (Εκπαιδευτικός: Γιώτα Ασημακοπούλου) – 26’13”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2020

Από 09:00 έως 12:00

– Γλώσσα Α’: Ασκήσεις γραφής και φωνολογικής επίγνωσης (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 15’52”

– Θεατρική αγωγή Α’ – Β’: Δημιουργία κινουμένων σχεδίων (Εκπαιδευτικός: Ισμήνη Σακελλαροπούλου) – 18’12”

– Γλώσσα Β’ – Γ’: Πτώσεις (Εκπαιδευτικός: Ράνια Κουκλή) – 16’51”

– Μαθηματικά Γ’: Πώς λύνω προβλήματα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’54”

– Διαθεματικό Γ’ – Δ’: Η ελιά (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 23’39”

– Ιστορία Δ’: Η μάχη των Θερμοπυλών (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς) – 20′

– Μαθηματικά Ε’-ΣΤ΄: Εισαγωγή στα κλάσματα – Μέρος 1ο (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος) 23’31”

– Κοινωνική και πολιτική αγωγή ΣΤ’: Το άτομο και η διεθνής κοινότητα – (Εκπαιδευτικός: Νέλλη Πανανικολάου) 14΄47”

Να αναφέρουμε ότι τα μαθήματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ/«Μαθαίνουμε στο σπίτι» για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να τα παρακολουθήσουν όποτε επιθυμούν.