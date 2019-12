Η επίσημη ανακοίνωση για τον Θέμη Γεωργαντά! Οι πρώτοι καλεσμένοι

Επιστρέφει για να πάρει ξανά θέση «After Dark».

Κάθε Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Θέμης Γεωργαντάς σε νέο στούντιο, ανανεωμένο και με ολοκαίνουργιο εξομολογητήριο

«θα στρώνει το τραπέζι του, ο chef Alsi Sinanaj ακονίζει τα μαχαίρια του και η νέα γειτόνισσα, Έλενα Κώνστα, εισβάλλει στο στούντιο και κάνει τα πάντα για να γνωρίσει τους καλεσμένους.

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, πρώτη καλεσμένη είναι η number one τραγουδίστρια και coach του The Voice of Greece, Έλενα Παπαρίζου! Η Έλενα θυμάται όλους τους σταθμούς της καριέρας της, υποβάλλεται σε τεστ νοικοκυροσύνης και εξομολογείται το μυστικό που δεν ξέρει ούτε ο άντρας της. Και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αποκαλύπτει το πιο ωραίο δώρο για τους fans της… τι ετοιμάζει μαζί με τον Σάκη Ρουβά;

Δεύτερος καλεσμένος στην πρεμιέρα του After Dark, ο πιο… αυστηρός παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης, Τάσος Τρύφωνος, μας δείχνει πόσο “κακός” είναι στα αλήθεια! Απαντάει στις “αιρετικές” ερωτήσεις του Θέμη και μπαίνει στο εξομολογητήριο του After Dark, έτοιμος να διηγηθεί τις αμαρτίες του».

Από αύριο λοιπόν και κάθε Παρασκευή, στις 00.30, ο Θέμης Γεωργαντάς θα είναι «After Dark» με σκοπό να ξενυχτά τους τηλεθεατές…!