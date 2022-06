ΝΤΙΝ Αλλαγή στην ιεραρχία του ΑΝΤ1 με τον Bert Habets να αποχωρεί επτά μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στον Όμιλο του Αμαρουσίου. Χρονικό διάστημα που για τέτοιες θέσεις προκαλεί απορίες για το τι συμβαίνει… πάλι… στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Βέβαια, όπως πρώτα ανέφερα στο newsit.gr τη θέση θα αναλάβει ο Γιώργος Λεβέντης παλαιό, έμπειρο, ικανό και… υπομονετικό στέλεχος της διεθνούς μιντιακής αγοράς! Και μία διευκρίνιση… τεχνοκρατικού ενδιαφέροντος: ο Γιώργος Λεβέντης αναλαμβάνει CEO στα κανάλια του Ομίλου (ΑΝΤ1 και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV) και στα ANT1 Studios. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο, αλλά και οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, που κατείχε ο προκάτοχός του, δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό του. Τουλάχιστον… προς το παρόν…! Πάντως θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές στον Όμιλο του Αμαρουσίου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, μιλώντας για αλλαγές στον ΑΝΤ1 να τονίσω για μία ακόμα φορά πως δεν αφορά την πρωινή εκπομπή τους. Φαίη Σκορδά και Γιώργος Λιάγκας θα παραμείνουν και την επόμενη σεζόν ως Σκορδολιάγκες, δηλαδή σε κοινή τηλεοπτική εκπομπή, το Πρωινό. Δεν πα να λέγεται και να γράφεται πως δεν έχει κλείσει και ότι η διοίκηση σκέφτεται να τους χωρίσει και να κάνει αλλαγές. Όντως σκέφτονται για αλλαγές… αλλά στο κόστος της εκπομπής… και μάλιστα προς τα κάτω… για αυτό προσοχή, περίεργες εποχές για… μυτούλες. Θα το γράψω λοιπόν για μία ακόμα φορά πως είναι οριστικό πως Σκορδολιάγκες μαζί τηλεοπτικά και την επόμενη σεζόν. Πάρτε το λοιπόν χαμπάρι… κι εσείς από εκεί μέσα πως… πάλι μαζί θα είστε…! Ε, μα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από το STAR λέγεται ότι βολιδοσκοπείται η Ιωάννα Μαλέσκου μετά το οριστικό διαζύγιό της με τον ΣΚΑΪ. Το θέμα δεν είναι πού θα πάει… αλλά με τι ύφος θα πάει. Γιατί αν δεν σηκώσει μανίκια να κάνει δουλειά θα έχει το μέλλον πολλών άλλων… που ήρθαν, δεν τους είδαν… κι έφυγαν! Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τη συγκεκριμένη, θα είναι άδικο. Αλλά όπως είπα, περίεργες εποχές για… μυτούλες. Μπορεί ορισμένες τηλεπερσόνες να νομίζουν και να αρκούνται στο να ανεβάζουν μίνι και να κατεβάζουν μπούστο, αλλά με τέτοιο ανταγωνισμό απαιτείται να σηκώνουν μανίκια… και να κατεβάζουν μυτούλες. Γιατί διαφορετικά η μόνη τηλεοπτική θέση που θα βρουν θα είναι στο Just The Two Of Us ως σελέμπριτι. Δηλαδή στο ίδιο… κάδρο με τη Σούπερ Κική. Έξω και μακριά μας, του τηλεθεατή…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με την τηλεθέαση σχετικό το σημερινό κουίζ που έχει δώσει… μεγάλη πίκρα στο κεντρικό πρόσωπο! Για αυτό σε γραφείο επιτελικού στελέχους έδωσε έναν έναν τους συνεργάτες του, υποστηρίζοντας ότι «αυτοί φταίνε που δεν πάμε καλά»! Πού να ήξερε όμως, ότι σε έρευνα του σταθμού που έγινε πριν το Πάσχα προέκυψε ότι το… μουράκι του κλοτσάει με το ύφος του σταθμού! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλά επειδή δεν μπορούν να το… κλοτσήσουν σχεδιάζουν κόψιμο σε πολλά μπας και… αυτομολήσει! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ