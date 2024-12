Καμπάνα: Η Choice του Λιάγκα και οι ντράμα κουίν, όταν το Exatlon θέλει τον Γιούρκα να «παίξει μπάλα» και επί τιβί ειρήνη

ΝΤΙΝ Τελευταίος μήνας του χρόνου και ας ξεκινήσουμε με ευχές για καλό μήνα και καλές γιορτές… ολούθε. Και για να μην ξεχνιόμαστε (και) επί τιβί ειρήνη, αδέρφια, συνάδελφοι… και ανάδελφοι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τον Δεκέμβριο είθισται οι τηλεοπτικοί σταθμοί να κλείνουν εκκρεμότητες που υπάρχουν για τα προγράμματά τους στο δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, αλλά να υπολογίζουν και το συνολικό μπάτζετ, λαϊκιστί «λυπητερή», για όλη τη νέα χρονιά. Έτσι αυτή την περίοδο η… συνηθιστούλα φράση σε επιτελικά γραφεία σταθμών είναι η «δεν βγαίνω μάνα μ’!» συνοδευόμενη από αναστεναγμούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, αδυνατούν να καλύψουν τα… τριξίματα που ακούγονται στις καρέκλες τους. Το… ανησυχητικό είναι ότι τη νέα χρονιά το Πάσχα… πέφτει νωρίς! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Νωρίς, νωρίς σκοπεύει ο ΣΚΑΪ να ξεκινήσει το Exatlon, αφού με τον έως τώρα σχεδιασμό το νέο αγωνιστικό ριάλιτι θα βγει στον αέρα του σταθμού τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου… μην σας πω και νωρίτερα! Τις επόμενες ημέρες «κλειδώνει» κι ο παρουσιαστής του με τη «μάχη» να δίνεται σε τέσσερα πρόσωπα, τους (με αλφαβητική σειρά): Σάκη Κατσούλη, Γιώργο Λέντζα, Γιώργο Μπόγρη, και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Ωστόσο αν και ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι τελευταίος στην αλφαβητική σειρά των φιναλίστ, μαθαίνω πως η Acun Medya τον έχει στην κορυφή της λίστας της, όπως επίσης και κορυφαίος… υπερκορυφαίος αξιωματούχος του σταθμού του Φαλήρου που τον εκτιμά για τη αγωνιστική του δράση στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Αν δεν υπάρξει λοιπόν κάποια… οφσάιντ έκπληξη τότε εκτιμώ ότι ο Γιούρκας Σεϊταρίδης μετά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα θα δείξει σύντομα τι… μπάλα παίζει και στο τηλεοπτικό τοπίο, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση στο αγωνιστικό ριάλιτι με δύσκολα , απαιτητικά και εντυπωσιακά παρκούρ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τελικά στον ΑΝΤ1 αναγκάστηκαν να…παρκάρουν οριστικά τα σχέδιά τους για να βγάλουν αυτή τη σεζόν κάποιο νέο βραδινό σόου. Εντάξει, τα: Your Face Sounds Familiar και Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, των οποίων έχουν ακόμα τα δικαιώματά τους για τη χώρα μας, έχουν μπει προ καιρού στο συρτάρι… κάτω κάτω μάλιστα… καθώς το κόστος παραγωγής τους είναι υψηλό και έχουν πολλά να (συμ)μαζέψουν στο κανάλι του Αμαρουσίου. Βέβαια, προγραμμάτιζαν να κάνουν με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα το The People’s Choice, το τηλεπαιχνίδι που μεταδίδεται live. Μετά όμως, από την οικειοθελή όπως μαθαίνω, αποχώρηση του Λιάγκα από το «τιμόνι» του τηλεπαιχνιδιού η διοίκηση του ΑΝΤ1 δεν βρήκε κάποιο κατάλληλο πρόσωπο για να… ρισκάρει. Βέβαια το The People’s Choice δεν θα μπει στο «συρτάρι» του ΑΝΤ1, καθώς υπάρχουν κι άλλοι… μνηστήρες, οπότε δεν αποκλείεται το τηλεπαιχνίδι να το δούμε σε άλλη τηλεοπτική στέγη… ακόμα και αυτή τη σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εντάξει, καταλαβαίνω πως τη φετινή σεζόν κάποιοι έχουν… νεύρα, πολλά νεύρα, αλλά όπως είπα και στην αρχή «επί τιβί ειρήνη, αδέρφια, συνάδελφοι… και ανάδελφοι!». Για την ιστορία πάντως να ξεκαθαρίσω σε κάποιους που μπερδεύτηκαν με «ρεπορτάζ» τους πως δεν είχα (ευτυχώς!) καμία επαγγελματική ενασχόληση με το TV Queen, που μεταδόθηκε από το ΟΡΕΝ την προηγούμενη σεζόν. Ούτε μου έγινε (ξανά, ευτυχώς, αλλά και για αυτούς!) πρόταση -όπως κυκλοφορούσε -για την κριτική επιτροπή, ούτε… πολύ περισσότερο… είχα την επιμέλεια ή «βοηθούσα στο περιεχόμενο». Άλλωστε πιστεύω πως η τηλεόραση δεν έχει ανάγκη από «queens», έχοντας διαπιστώσει από την τηλεοπτική ιστορία πως πολλές πίστευαν πως είναι ή θα γίνουν «βασίλισσες» και αφού αποδείχτηκε ότι δεν έχουν… υπηκόους-τηλεθεατές, κατέληξαν και χωρίς «αυλικούς». Δεν είναι τυχαίο που το τηλεοπτικό τοπίο έχει γεμίσει με σούπερ… ντράμα κουίνς! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Προσοχή όμως: προς αποφυγή… σεξιστικών παρερμηνειών, το ίδιο… απωθημένο στη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα έχει παρατηρηθεί και από επίδοξους «βασιλιάδες» που νόμιζαν ότι θα πάνε καβάλα στο άλογο δίνοντας το… βασίλειό τους για μία εκπομπή… αλλά τελικά έμειναν με το καλάμι. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σχετικά με δύο… τηλε-ψάρια το σημερινό κουίζ που έχοντας τσιμπήσει το δόλωμα από στέλεχος αντίπαλου τηλεοπτικού καναλιού έχουν αναλάβει… εντεταλμένη υπηρεσία. ‘Έτσι τον πληροφορούν για όσα συμβαίνουν στα τηλε-ύδατα που κολυμπούν τώρα, κάνοντάς του όλα τα χατίρια… αφού τους έχει υποσχεθεί ότι την επόμενη σεζόν θα τους προσφέρει εκεί… το δικό τους πολυπόθητο «βασίλειο». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περιμένω να δω τις αντιδράσεις των γουόναμπί παρουσιαστών όταν συνειδητοποιήσουν ότι τους έπιασε…κότσο με μόνο σκοπό να του κάνουν το…βρόμικο παιχνίδι ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ