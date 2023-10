ΝΤΙΝ Πολλές αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με… μετοχές να πηγαίνουν, ενώ έρχονται νέα πρόσωπα στο τηλεοπτικό παρασκήνιο. Να δεις που με τόση… κινητοποίηση που παρατηρείται στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο θα πιστέψουμε ότι «λεφτά υπάρχουν», παρά τις γκρίνιες που έχουν πέσει σε πολλά επιτελικά γραφεία. Εντάξει… η λέξη «λεφτά» μεταφράζεται με πολλούς τρόπους… αλλά καλύτερα να μην τους αναλύσουμε! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναλυτικές εξηγήσεις από τη Nielsen περιμένουν ακόμα οι τηλεοπτικοί σταθμοί για το «τεχνικό λάθος» που είχε παρατηρηθεί στις αρχές της προηγούμενης βδομάδας. Ωστόσο η εταιρεία μετρήσεων εξακολουθεί να κρατά «σιγήν ιχθύος», ενώ ακούγεται ότι αυτή είναι η «γραμμή» που επιβάλλουν υψηλότατα… και νεοφερμένα στελέχη της. Από την άλλη κάποιοι… πονηρεμένοι υποστηρίζουν πως «η γκρίνια φέρνει καλοπέραση στους πίνακες τηλεθέασης», σημειώνοντας με νόημα πως αναμένουν να δουν αν υπάρξει… εντυπωσιακή αλλαγή σε επιδόσεις… ορισμένων. Οψόμεθα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το αναφέρω ξανά: είναι αδύνατο τη φετινή σεζόν να παρακολουθήσεις όλες τις παραγωγές μυθοπλασίας με αποτέλεσμα ορισμένες από αυτές να κινδυνεύουν να «πέσουν» νωρίτερα οι τίτλοι τέλους τους. Ανάμεσα στις καλές παραγωγές… έστω κι αν το σενάριο «πλατειάζει», αλλά εξακολουθεί να έχει πολύ καλές ερμηνείες, είναι οι Ψυχοκόρες που ξεκίνησαν για να προβληθούν στον ΑΝΤ1+. Και λέω «ξεκίνησαν» γιατί η προβολή των πρώτων επεισοδίων από τον ΑΝΤ1 κέρδισε πολλούς τηλεθεατές… που όμως, φαίνεται δεν σκοπεύουν να γίνουν συνδρομητές της πλατφόρμας μόνο από… ψυχικό για τις Ψυχοκόρες. Έτσι ορισμένα στελέχη του ΑΝΤ1 υποστηρίζουν πως πρέπει να συνεχίσουν τα επεισόδια να βγαίνουν και στον «ελεύθερο» αέρα του σταθμού για να ενισχυθεί η δυναμική του και να μην περιμένουν μία… Μάγισσα να φέρει την άνοιξη στους πίνακες τηλεθέασης. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, εκτός από τη Μάγισσα και η «Μετά τη φωτιά» αξίζει μία θέση στο τηλεκοντρόλ των τηλεθεατών. Τώρα για ορισμένες άλλες που θέλουν να μιλούν για… πρωτιές, ας μην κακοκαρδίσουμε ορισμένους…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα κακοκαρδίσω όμως, ορισμένους στον ΣΚΑΪ γιατί το I Am A Celebrity-Get Me Out Of Here έχει έναν μόνο λόγο να καθίσεις να το δεις: το ντουέτο των παρουσιαστών, ιδιαίτερα για τον Γιώργο Λιανό που έχοντας φοβερό χιούμορ, ατάκα και ρυθμό καταφέρνει να κάνει απολαυστικό «δέσιμο» με την Καλομοίρα. Και μετά από αυτούς… Get Me Out Of There… γιατί είπαμε: έχει πολλές καλές παραγωγές μυθοπλασίας, οπότε γιατί να παρακολουθήσω σελέμπριτις (πόσο παρεξηγημένη λέξη και «τίτλος»!) να ουρλιάζουν μόνοι τους ή μεταξύ τους; Θα περιμένω την έξοδό τους από το ριάλιτι και θα (σιγά να μην!) τους δω στους λογαριασμούς τους στα σόσιαλ μίντια! Άλλωστε αυτούς παλεύουν να αυξήσουν με «ακολούθους» και για αυτό ακολουθούν το δρόμο της… ξενιτιάς για το ριάλιτι…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περί… πάλης το σημερινό κουίζ που επιδίδονται στελέχη τηλεοπτικού σταθμού! Μην πάει το μυαλό σας σε σωματική, αλλά σε… πνευματική, παλεύοντας με αριθμούς που πρέπει να μειωθούν κατόπιν άνωθεν… πολύ άνωθεν… εντολής. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η εντολή μάλιστα συνοδεύτηκε από τη φράση «αν δεν κόψετε θα τα μαζέψω από τους μισθούς σας», όπου εκεί δεν φαίνεται πως μιλούσε για… μερική περικοπή! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ