Ο σεφ Νικόλας Σακελλαρίου στο «μαγείρεμα» για το Cash Kitchen του ΣΚΑΪ

Το τρέιλερ για το νέο ριάλιτι μαγειρικής Cash Kitchen προβάλλεται καιρό από τον ΣΚΑΪ προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή.

Ο αρχικός μάλιστα προγραμματισμός του σταθμού ήταν το Cash Kitchen να κάνει πρεμιέρα αρχές Αυγούστου, αλλά μετά το «διαζύγιο» του ΣΚΑΪ με τη διευθύνουσα σύμβουλο Εύη Κουτσαφτάκη αρκετά θέματα μπήκαν ξανά στο τραπέζι της διοίκησης προς συζήτηση και επαναπρογραμματισμό.

Έτσι και το ριάλιτι μαγειρικής… κατέβηκε από το «ψήσιμο» της προετοιμασίας, με σκοπό… έως τώρα… να το σερβίρουν στους τηλεθεατές αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο ένα πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά για να αναλάβει το κεντρικό… μαγείρεμα, δηλαδή την παρουσίαση του Cash Kitchen είναι ο γνωστός σεφ Νικόλας Σακελλαρίου που μεταξύ άλλων τηλεοπτικά μαγείρευε στην τηλεοπτική κουζίνα της Ελένης Μενεγάκη, στην «Ελένη» του MEGA. Ο γνωστός σεφ έχει κάνει αρκετές επαφές με την εταιρεία παραγωγής Acun Medya, ενώ πριν από λίγες ημέρες έκανε και δοκιμαστικό για την παρουσίαση του ριάλιτι μαγειρικής.

Για τις υπόλοιπες θέσεις, αυτές της τριμελούς κριτικής επιτροπής, δεν έχει ακόμα ληφθεί καμία απόφαση με δεδομένο μάλιστα ότι όσοι επιλεγούν πρέπει μέσα στον Αύγουστο να βρεθούν στην Τουρκία όπου θα γίνουν τα γυρίσματα, όπως συμβαίνει και με τις άλλες παραγωγές της Acun Medya, το Power Of Love και του My Man Can.