Τα μικρόφωνα παίρνουν φωτιά στο Just The 2 Of Us

Ανατροπές, εκπλήξεις, τραγούδια και πολύ κέφι αναμένεται στο 2ο Live του show που αύριο βράδυ θα είναι πάλι στον αέρα του OPEN.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια που θα προσπαθήσουν να κερδίσουν υψηλή βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή, αλλά και την ψήφο των τηλεθεατών.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο δελτίο Τύπου από το σταθμό “Αυτό το Live θα έχει μια ακόμα «πρεμιέρα», καθώς ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος και οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν «ο πέμπτος κριτής» του σόου, ψηφίζοντας το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι τόσο μέσα από την εφαρμογή του OPEN όσο και μέσω τηλεφώνου ή sms.

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή από την αρχή του διαγωνιστικού μέρους και θα κρίνει κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει στο τέλος της βραδιάς, με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής να βαρύνει επίσης κατά 50%.

Στο 2ο Live υποδεχόμαστε ένα νέο μέλος στην παρέα του Just The 2 Of Us, την Ευριδίκη Βαλαβάνη, την οποία αναλαμβάνει ως coach ο Ηλίας Βρεττός, καθώς ένα ατύχημα δεν επέτρεψε στην Ραχήλ Μακρή να διαγωνιστεί.

Η βραδιά μας επιφυλάσσει μια υπέροχη στιγμή: H αγαπημένη μας Δέσποινα Βανδή θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τηλεοπτικά τη νέα της επιτυχία «Ένα Τσιγάρο Διαδρομή», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Νίκου Μωραϊτη.

Θα καταφέρουν να ζευγάρια να «κερδίσουν» τους κριτές με τις ερμηνείες τους; Πώς πήγαν οι πρόβες με τον νέο μέντορα του σόου, Γιώργο Θεοφάνους, που αυτή τη φορά βρίσκεται «στο πλευρό» και όχι «απέναντι» από τους διαγωνιζόμενους; Ποιες αγωνίες θα μοιραστούν οι παίκτες με τη Λάουρα Καραϊσκου στο Celebrity Room;

Και ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει;»

Αύριο βράδυ λοιπόν, στις 21:00, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί ξανά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του OPEN για το 2ο Live του Just The 2 Of Us και είναι σίγουρο πως τα μικρόφωνα… αλλά και τα social media… θα πάρουν ξανά φωτιά!