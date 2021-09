Ταινίες που έχουν κερδίσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο θα προβληθούν μέσα στη σεζόν από το κανάλι της Κηφισιάς.

Δράση, φαντασία, έρωτες, συγκίνηση, πάθη, γέλιο, ξέφρενο θέαμα θα βρεθούν στο… πανί του STAR που θα πάει τους τηλεθεατές… σινεμά.

Ορισμένες από αυτές τις ταινίες είναι οι: Joker, A star is born, Birds of Prey, Angel has fallen, Doctor Sleep, After, Escape Plan 3, The Goldfinch, It Chapter Two, The Kitchen, Knives Out, Rambo 5: Last Blood, Secret life of pets 2, How to train your dragon: Hidden world, καθώς και πολλές ακόμα που μπορεί να τις έχετε δει αλλά σίγουρα θα θέλετε να τις παρακολουθήσετε ξανά μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού…!