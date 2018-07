Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, θα “δανείσει” το όνομά του σε σταθμό του μετρό του Παρισιού. Ένας άλλος σταθμός του υπόγειου σιδηρόδρομου της γαλλικής πρωτεύουσας που έχει το όνομα του μεγάλου ποιητή και δραματουργού, Βίκτορ Ουγκό, θα πάρει το όνομα του πορτιέρε των “τρικολόρ”, Ούγκο Γιορίς.

Την ίδια ώρα, ο σταθμός Μπερσί θα μετονομαστεί σε «Bercy les Bleus» (όπου «Les Bleus» αποκαλούν την Εθνική Ποδοσφαίρου της Γαλλίας), ενώ ο σταθμός Σαρλ ντε Γκολ-Ετουάλ θα αλλάξει σε «On a 2 Étoiles», αντικαθιστώντας τον αείμνηστο ηγέτη με το σύνθημα «Έχουμε δύο αστέρια”.

Συνολικά, η υπηρεσία μεταφορών της γαλλικής πρωτεύουσας (RATP) ανακοίνωσε ότι θα μετονομάσει έξι σταθμούς του μετρό προς τιμήν των πρωταθλητών κόσμου, χωρίς να αναφέρει αν αυτό θα είναι μόνιμο.

Κάτι ανάλογο όμως θα συμβεί για 48 ώρες τον σταθμό του Southgate του λονδρέζικου μετρό. Όπως ανακοίνωσε η Transport for London (TfL) η συγκεκριμένη στάση θα έχει μέχρι την Τρίτη (17.07.2018) το όνομα του προπονητή της εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Next stop – Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd

— Transport for London 🌈 (@TfL) July 16, 2018