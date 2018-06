Τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και ένα παιχνίδι… αδιάφορο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (28.06.2018) με το οποίο ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2018.

Στον 7ο όμιλο Αγγλία και Βέλγιο έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά οι τελικές θέσεις τους θα κριθούν από τη μεταξύ τους συνάντησή.

Οι δυο ομάδες έχουν από έξι βαθμούς και την ίδια διαφορά τερμάτων και επίθεση, οπότε η ισοπαλία θα σήμαινε ότι η πρώτη θέση θα κριθεί στο Fair Play. Η Αγγλία επί του παρόντος με δύο κίτρινες έχει πλεονέκτημα έναντι του Βελγίου που έχει τρεις.

Στο άλλο ματς του γκρουπ, Τυνησία και Παναμάς δεν έχουν κανέναν βαθμό και κοντράρονται για την πρώτη τους νίκη στο Μουντιάλ 2018. Με μια ισοπαλία, οι πρώτοι θα εξασφαλίσουν την τρίτη θέση, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους αντίπαλους τους.

Στον 8ο όμιλο, Ιαπωνία και Σενεγάλη θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2018 αρκεί να φέρουν τουλάχιστον με ισοπαλίες κατά της Πολωνίας και της Κολομβίας αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που η Σενεγάλη και η Ιαπωνία θα έχουν την ίδια βαθμολογία, θα διαχωριστούν από το Fair Play. Η Σενεγάλη έχει πέντε κίτρινες κάρτες ενώ η Ιαπωνία τρεις.

Η Κολομβία όμως είναι μέσα στο κόλπο της πρόκρισης και θα περάσει στην επόμενη φάση, αρκεί να κερδίσει τη Σενεγάλη. Μάλιστα, θα της είναι αρκετή και η ισοπαλία αρκεί η Πολωνία να νικήσει την Ιαπωνία. Η Πολωνία πάντως έχει ήδη αποκλειστεί, έχοντας μηδέν βαθμούς. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα αντιμετωπίσουν είτε την Αγγλία είτε το Βέλγιο.

