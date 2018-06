Σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες, ο Γιανουζάι έλυσε το «γόρδιο» δεσμό για το Βέλγιο, με ένα εντυπωσιακό γκολ, το οποίο και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη κόντρα στην Αγγλία με 1-0, αλλά και την πρωτιά στον 7ο όμιλο.

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές, αφού είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Παρόλα αυτά, «πάλεψαν» για τη νίκη που θα έδινε και την πρώτη θέση στον όμιλο, με το Βέλγιο να παίρνει τελικά τη νίκη, χάρη στο ιδιοφυές τελείωμα του Γιανουζάι, που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ, για το μοναδικό γκολ στο ματς.

Έτσι στην επόμενη φάση, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία που ήταν δεύτερη στον 8ο όμιλο και η Αγγλία θα κοντραριστεί με την Κολομβία στα νοκ άουτ ματς για τους «16» του Μουντιάλ 2018.

Το παιχνίδι

Με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλισμένη την πρόκριση, οι παίκτες αμφότερων μπήκαν με διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο, δίνοντας ένα ωραίο ρυθμό στο ματς. Το παιχνίδι πήγαινε πάνω κάτω και μόλις στο 2′, ο Κουρτουά χρειάστηκε να επέμβει σε μια επικίνδυνη σέντρα του Βάρντι, ενώ στο 6′ ένα σουτ του Τίλεμανς απέκρουσε δύσκολα ο Πίκφορντ.

Tielemans tries his luck from distance but Pickford is there to make the save!

Ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 10′, με το Βέλγιο να φθάνει κοντά στο γκολ και τον Κέιχιλ να σώζει πάνω στη γραμμή από την προσπάθεια του Μπατσουαγί να σκοράρει με προβολή.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά από τις εστίες. Έτσι το πιο σημαντικό γεγονός ήταν η κάρτα που δέχτηκε ο Τίλεμανς στο 19ο λεπτό, αφού θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία σε περίπτωση ισοβαθμίας.









Μοναδική ευκαιρία στο υπόλοιπο του ημιχρόνου, ένα σουτ του Τόργκαν Αζάρ στο 43′ που κόντραρε πριν καταλήξει στην εστία. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε έτσι στο 0-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιτεθούν και την Αγγλία να χάνει την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 49′, με τον Ράσφορντ να πλασάρει άουτ μέσα από την περιοχή του Βελγίου.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως, ο Γιανουζάι προσέφερε μία στιγμή μαγείας, για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Με ωραία κίνηση και απίστευτο σουτ, ο νεαρός Βέλγος έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Πίκφορντ για το 1-0.

Adnan Januzaj scores a #Golazo to give #Belgium the 1-0 lead against #England! Lovely skill with the rollover, and then a great strike into the top corner.

Η Αγγλία προσπάθησε να απαντήσει και έχασε μία απίστευτη ευκαιρία και πάλι με τον Ράσφορντ στο 66ο λεπτό. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε ολομόναχος απέναντι από τον Κουρτουά, από ασίστ του Βάρντι, αλλά το πλασέ του δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλγο γκολκίπερ.

Rashford should really score this…

Στη συνέχεια, η Αγγλία συνέχισε να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης, με τους παίκτες της όμως να κάνουν τραγικές επιλογές στην τελική προσπάθεια, γεγονός που επέτρεψε στο Βέλγιο να κρατήσει τη νίκη.

As I said, they brought Welbeck on to make sure it stays 1-0.

Κάπως έτσι οι «διάβολοι» κατάφεραν να κάνουν το 3/3 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, με το τελικό 1-0 να τους φέρνει στην κορυφή του 8ου ομίλου, αλλά και αντιμέτωπους με την Ιαπωνία στους «16» του Μουντιάλ της Ρωσίας. Αντίθετα, η Αγγλία θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Κολομβία για την πρόκριση στους οχτώ.

Confirmation, in case it's needed.

The 2018 #WorldCup group phase…….is complete.

Οι συνθέσεις στο Αγγλία – Βέλγιο

Aγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ (79′ Γουέλμπεκ), Στόουνς (46′ Μαγκουάιρ), Κέιχιλ, Τζόουνς, Ρόουζ, Ντελφ, Ντάιερ, Λόφτους-Τσικ, Ράσφορντ, Βάρντι.

Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Βερμάελεν (74′ Κομπανί), Μπογιατά, Ντεντόνκερ, Φελαϊνί,