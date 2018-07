«Επίθεση» στον Μάρκους Μπεργκ έχουν «εξαπολύσει» τα αγγλικά ΜΜΕ, ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Αγγλίας με την Εθνική Σουηδίας στους «8» του Μουντιάλ 2018, χαρακτηρίζοντάς τον τον «πιο βρώμικο παίκτη της διοργάνωσης».

Πιο συγκεκριμένα, οι αγγλικοί Times παρουσίασαν μία λίστα με τίτλο «οι πιο βρώμικοι παίκτες του τουρνουά», με τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού να κατέχει την πρώτη θέση, έχοντας υποπέσει και στα περισσότερα φάουλ στο Μουντιάλ της Ρωσίας, με 14 έναντι 12 των Τζούμπα και Γκολόβιν από τη Ρωσία, που ακολουθούν στη δεύτερη και την τρίτη θέση.

Το δημοσίευμα που έχει γίνει μάλιστα viral μεταξύ των αγγλικών Μέσων, σχολιάζει ότι αν οι παίκτες του Σάουθγκειτ τα βρήκαν «σκούρα» με τους «σκληρούς» Κολομβιανούς, θα πρέπει να φοβούνται ακόμη περισσότερο τη Σουηδία και τον «βρώμικο» Μπεργκ.

England managed to keep their heads in the face of the dirty tricks of Colombia. Now, against Sweden, they'll have to deal with the World Cup's dirtiest player, writes @TonyCascarino62 #ENGSWEhttps://t.co/DTq8te3jwL pic.twitter.com/WuFG73BuKz

— Times Sport (@TimesSport) July 6, 2018