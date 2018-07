It’s coming home! Την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018 «ονειρεύονται» πλέον όλοι στην Αγγλία, αφού τα «τρία λιοντάρια» βρίσκονται ήδη στους «4» μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σουηδίας και την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα από το newsit.gr

Σε ένα κακό πρώτο μέρος, οι Άγγλοι βρήκαν το γκολ από κόρνερ του Γιανγκ και κεφαλιά του Μαγκουάιρ, για να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντέλε Άλι από εξαιρετικό γύρισμα του Λίνγκαρντ. Στην άμυνα δε, ο Πίκφορντ «καθάριζε» τα πάντα, νικώντας σε διαδοχικές φάσεις τον Μπεργκ, αλλά και τον Κλάεσεν και έτσι η Αγγλία περιμένει πλέον την Κροατία ή τη Ρωσία στην επόμενη φάση.

Οι δύο ομάδες μπήκαν αγχωμένες στο ματς, κάνοντας πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου, με μόνες ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα, ένα μακρινό σουτ του Κλάεσεν για τη Σουηδία και ένα κακό τελείωμα του Κέιν από καλή θέση στο 19ο λεπτό του αγώνα.

Στο πρώτο κόρνερ του αγώνα όμως, η Αγγλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Γιανγκ εκτέλεσε άψογα και ο Μαγκουάιρ νίκησε τους Σουηδούς αμυντικούς και τον Όλσεν για να «γράψει» το 0-1 με κεφαλιά στο 30ο λεπτό του παιχνιδιού.

Η Σουηδία προσπάθησε να αντιδράσει όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να δώσει ελεύθερους χώρους στην Αγγλία, η οποία θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως ο Στέρλινγκ νικήθηκε δύο φορές σε τετ-α-τετ από τον Όλσεν στην αντεπίθεση, με το πρώτο πάντως να έχει σφυριχθεί και οφσάιντ.

Sterling does it again. He couldn't convert from here! #SWEENG #WorldCup pic.twitter.com/yOZ8MBPWdQ

Κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 0-1 για τα «τρία λιοντάρια», τα οποία σε ένα κακό ποιοτικά 45λεπτο, βρήκαν το γκολ που έψαχναν και πήραν προβάδισμα πρόκρισης.

Key stats:

👉 #ENG have scored their eighth set piece goal this #WorldCup, at least two more than any other team

👉 Harry Maguire is the first player to score in a World Cup quarter-final match for @England since @themichaelowen in 2002#SWEENG pic.twitter.com/rRsmHFARum

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 7, 2018