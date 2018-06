Μουντιάλ 2018, Αγγλία – Βέλγιο 0-1 ΤΕΛΙΚΟ: Ο Γιανουζάι έκρινε την πρωτιά!

Αγγλία και Βέλγιο «πάλεψαν» για την πρωτιά στον 7ο όμιλο, με τους «διαβόλους» να πανηγυρίζουν στο τέλος, χάρη σε ένα τρομερό γκολ του Γιανουζάι στο 50ο λεπτό του αγώνα, το οποίο και διαμόρφωσε το τελικό 0-1 στο ματς.

Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι με λίγες όμως φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, οι Βέλγοι κατάφεραν να κάνουν το 3/3 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και πλέον θα βρουν μπροστά τους την Ιαπωνία στους «16» του Μουντιάλ της Ρωσίας. Με την Κολομβία θα παίξουν οι Άγγλοι στα νοκ άουτ ματς.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Τυνησία κατάφερε με ανατροπή, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις του αποκλεισμού της στη διοργάνωση, αφού παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να κάνει το 2-1 στη συνέχεια, χάρη σε γκολ των Καζρί και Μπεν Γιουσέφ.

Ιαπωνία – Πολωνία 0-1 (59′ Μπέντναρεκ)

Σενεγάλη – Κολομβία 0-1 (74′ Μίνα)

Group H came down to the finest of margins. #JPN go through ahead of #SEN, with the Lions of Teranga eliminated on Fair Play points. pic.twitter.com/YCDk0hSWmL

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 28, 2018