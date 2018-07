Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, Φίλιπ Λαμ και το εντυπωσιακό σουπερμόντελ, Ναταλία Βοντιάνοβα, θα μεταφέρουν στο Λουζνίκι το τρόπαιο του Μουντιάλ, πριν από την έναρξη του τελικού Γαλλία – Κροατία.

Άξιο αναφοράς, πως τη θήκη που θα βρεθεί το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, την έχει σχεδιάσει ο γνωστός οίκος μόδας Λουί Βιτόν.

Lahm will be joined by @NataSupernova to accompany the #WorldCup Original Trophy and travel case designed by @LouisVuitton at the #WorldCupFinal

👉https://t.co/pIzJwHbRYl pic.twitter.com/IDzPdwnjrq

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 12, 2018