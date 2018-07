Το γεγονός ότι η Αγγλία προκρίθηκε για πρώτη φορά στη διαδικασία των πέναλτι σε Μουντιάλ, πανηγυρίστηκε σαν να κατέκτησε η ομάδα του τρόπαιο, τόσο από τους ίδιους τους παίκτες της Εθνικής, όσο και από όλους τους φίλους και τα ΜΜΕ των «τριών λιονταριών».

Τα σχόλια στα social media ήταν… επικά και χαρακτηριστικά της ψυχολογία που είχαν οι Άγγλοι μετά τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής τους ομάδας στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα σχόλια των παικτών της Αγγλίας

«Μπαμπά, μπορείς να μου δείξεις τη φωτογραφία με εσάς όταν πήρατε την πρόκριση στα ημιτελικά; Μπα, άστο παιδί μου», ήταν το σχόλιο του Γουόκερ σε μία φωτογραφία που τον δείχνει στο έδαφος την ώρα που όλοι οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν.

Dad, can you show me that photo of you guys running after reaching the quarter final?

-“Nah son pic.twitter.com/WbY5StQRLQ — Kyle Walker (@kylewalker2) July 3, 2018

«Όχι μαμά δεν έρχομαι σπίτι. Είναι…» αστειεύτηκε σε σχετική του φωτογραφία ο Τζέσι Λίνγκαρντ

No mum, I’m not coming home. It’s… pic.twitter.com/VdFHVoEfTI — Jesse Lingard (@JesseLingard) July 3, 2018

«Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Τι βραδιά», το σχόλιο του Ντέλι.

https://twitter.com/dele_official/status/1014282336869941248

Με κλάματα συνόδευσε τη φωτογραφία του από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Μάρκους Ράσφορντ.

«Τι τρόπος για να κερδίσεις. Πάντα να πιστεύεις ποτέ να μην τα παρατάς, τα 3 λιοντάρια βρυχώνται», έγραψε νωρίτερα ο Λίνγκαρντ.

What a way to win! Always believe and never give up, the three lions roar on 🦁🦁🦁 #JLingz @England pic.twitter.com/EsMQhyqGWq — Jesse Lingard (@JesseLingard) July 3, 2018

«Σου έρχονται Πίκφορντ», έγραψε από την πλευρά του ο λογαριασμός της εθνικής Αγγλίας στο twitter, στη φωτογραφία με τους παίκτες να τρέχουν προς τον τερματοφύλακά τους, μετά το τέλος των πέναλτι.

Νωρίτερα δε, είχε ζητήσει… συγγνώμη από τους φίλους της Αγγλίας για την αγωνία των πέναλτι: «Συγγνώμη που σας βάλαμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τι τρόπος για να νικήσεις», ήταν το σχετικό σχόλιο.

Sorry we put you through that – but what a way to do it. 😀#threelions pic.twitter.com/wLXug1uTLT — England (@England) July 3, 2018

Απίστευτο συναίσθημα και για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος σημείωσε την αίσθηση της νίκης στα πέναλτι για πρώτη φορά: «οπότε αυτή είναι η αίσθηση».