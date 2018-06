Απίστευτο θέαμα στο πρώτο παιχνίδι των νοκ άουτ του Μουντιάλ της Ρωσίας, με τη Γαλλία και την Αργεντινή να προσφέρουν ένα σπουδαίο ματς που είχε τα πάντα. Γκολάρες, ανατροπές και δραματικό φινάλε, «υπέγραψαν» τη σπουδαία νίκη των «τρικολόρ», που έστειλαν… σπίτι του, τον Λιονέλ Μέσι και πέρασαν πανηγυρικά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η «αλμπισελέστε» βρέθηκε να προηγείται με 2-1 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όμως η Γαλλία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας ολική ανατροπή σε 4-2 μέσα σε λίγα λεπτά. Τελικά το ματς ολοκληρώθηκε στο 4-3, με τον Αγουέρο να μειώνει στις καθυστερήσεις, αλλά να μην καταφέρνει να αποτρέψει τον αποκλεισμό της ομάδας του.

«Αδιανόητο» ματς από τον 19χρονο Εμπαπέ, που κέρδισε πέναλτι, πέτυχε δύο γκολ και έκανε «πλάκα» στην άμυνα των Αργεντινών, σε όλο το ματς, «σφραγίζοντας» τη νίκη πρόκριση της Γαλλίας.

Η Γαλλία έδειξε καλύτερη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Εμπαπέ σε «κέφια» και θα μπορούσε να πετύχει το πρώτο τέρμα μόλις στο 9ο λεπτό, αλλά από το φάουλ του Γκριεζμάν, η μπάλα κατέληξε στη συμβολή των δοκαριών της Αργεντινής.

Ο Εμπαπέ συνέχιζε, όμως, να κάνει «πλάκα» στους αμυντικούς της Αργεντινής, που να αδυνατούν να τον σταματήσουν. Έτσι, στο 11ο λεπτό του αγώνα, έκανε τρομερή προσπάθεια, περνώντας όποιον έβρισκε μπροστά του, αναγκάζοντας τελικά τον Ρόχο να τον ανατρέψει μέσα στην περιοχή, λίγο πριν εκτελέσει.

Ο διαιτητής σφύριξε το πεντακάθαρο πέναλτι και ο Γκριεζμάν εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 βήματα για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 13ο λεπτό του αγώνα. Πανηγύρισε δε, με το γνωστό του τρόπο.

Η Γαλλία συνέχισε μάλιστα να είναι καλύτερη στο γήπεδο και έδειχνε ικανή να αυξήσει το προβάδισμά της ανά πάσα στιγμή. Οι Αργεντίνοι προσπαθούσαν να σταματήσουν τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους Γάλλους μόνο με φάουλ και από ένα τέτοιο, ο Πογκμπά θα μπορούσε να κάνει το 2-0, όμως το δυνατό του σουτ, πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Η Αργεντινή αδυνατούσε να αντιδράσει και μέχρι το 40ο λεπτό δεν είχε δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία μπροστά από την εστία του Γιορίς. Ο Ντι Μαρία όμως στο 41′ δεν χρειάστηκε καν να πλησιάσει στην περιοχή, αφού με μία «φωτοβολίδα» από πολύ μακριά, έγραψε με «μαγικό» τρόπο το 1-1.

Η Αργεντινή κατάφερε έτσι να ισοφαρίσει και να πάει στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο ισόπαλη με τη Γαλλία, παρά την κακή της «εικόνα» στο πρώτο 45λεπτο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο. Αφού στην πρώτη της ευκαιρία στο 49ο λεπτό η Αργεντινή πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Μέσι σούταρε μέσα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μερκάδο και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2 και την ολική ανατροπή στο σκορ.

Η Γαλλία δεν το έβαλε όμως, κάτω και βγήκε κατευθείαν στην επίθεση για να ισοφαρίσει. Και το πέτυχε με ένα τρομερό γκολ του Παβάρ. Ο Γάλλος μπακ έπιασε ένα απίστευτο σουτ με τρομερό φάλτσο έξω από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας της Αργεντινής για το 2-2.

Οι «τρικολόρ» συνέχισαν μάλιστα να «πιέζουν» και λίγα λεπτά μετά, στο 64ο λεπτό του ματς, ήταν η σειρά του Εμπαπέ να πάρει «μπροστά». Με εξαιρετική προσπάθεια μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, κατάφερε να νικήσει τον Αρμάνι (έχει ευθύνη και ο Αργεντινός τερματοφύλακας) για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Αργεντινή προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ των δύο γρήγορων τερμάτων και βγήκε μπροστά για να «απαντήσει», γεγονός που έδωσε χώρους στους Γάλλους. Με μια ιδανική αντεπύθεση λοιπόν, μόλις 4 λεπτά μετά, ο Εμπαπέ βρέθηκε και πάλι «φάτσα» με τον Αρμάνι, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και 4ο της Γαλλίας, με ωραίο διαγώνιο τελείωμα.

