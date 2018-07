Ο Λούκα Μόντριτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ 2018, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ηττήθηκε στον τελικό.

Ο Κροάτης μέσος ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης κι είδε την πρόεδρο της χώρας του, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς να ξεσπάει σε λυγμούς στην αγκαλιά του.

Croatia’s president tearful as modric gets golden ball. great moment pic.twitter.com/pQK601loqo

Να σημειωθεί ότι για έκτη σερί διοργάνωση, το βραβείο του MVP δεν πήγε στα χέρια παίκτη που κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Μόντριτς διαδέχθηκε τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ 2014, το οποίο πήρε η Γερμανία.

Six straight Golden Ball winners have NOT won the #WorldCup

2018 🇭🇷 Luka Modric (2nd place)

2014 🇦🇷 Lionel Messi (2nd)

2010 🇺🇾 Diego Forlán (4th)

2006 🇫🇷 Zinedine Zidane (2nd)

2002 🇩🇪 Oliver Kahn (2nd)

1998 🇧🇷 Ronaldo (2nd)

1994 🇧🇷 Romário (champion)

