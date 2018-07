Μουντιάλ 2018: Η ταπεινότητα του «μαχητή» Ενγκολό Καντέ! video

Όλοι παίκτες της Γαλλίας αναγνωρίζουν τον εξαιρετικό χαρακτήρα που διαθέτει. Ο Ενγκολό Καντέ δεν επηρεάζεται από την επιτυχία, ούτε όταν αυτή αφορά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018!

Ο μέσος της Τσέλσι ξεχώρισε στο τουρνουά της Ρωσίας με τα χιλιόμετρα που… κατάπιε, “σβήνοντας” παράλληλα τους παίκτες που κλήθηκε να παρκάρει.

Ακόμα όμως και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της κατάκτησης του Μουντιάλ, όταν όλοι … λίγο πολύ ξεφεύγουν, ο Καντέ παρέμεινε ταπεινός. Ο Γάλλος μέσος άφησε πρώτα τους συμπαίκτες του να φωτογραφηθούν με τον τρόπαιο, κάτι που ο ίδιος έκανε τελευταίος, κατόπιν προτροπής του Ενζονζί!

Nzonzi telling the players to give kanté the trophy, then giving the trophy to him before getting a photo for himself. What a nice guy! pic.twitter.com/wjdtz0B5e7

