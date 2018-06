Παρότι ηττήθηκε με 1-0 από την Πολωνία, η Ιαπωνία κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2018, αφού εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Σενεγάλης από την Κολομβία, αλλά και τις λιγότερες κάρτες που είχε από τους Αφρικανούς στη διοργάνωση.

Οι «μπλε σαμουράι» τερμάτισαν σε απόλυτη ισοβαθμία με τη Σενεγάλη (από 4 βαθμούς, 4-4 τέρματα και ισοπαλία στο μεταξύ τους παιχνίδι), όμως ήταν αυτοί που πήραν τη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου και πλέον θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο τον νικητή του 7ου ομίλου (Αγγλία ή Βέλγιο).

Το παιχνίδι

Ο Ακίρα Νισίνο παρέταξε την ομάδα του με έξι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδ, γεγονός που βελτίωσε την εικόνα της Ιαπωνίας στο γήπεδο, αφού οι «σαμουράι» μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και έχασαν κάποιες ευκαιρίες με τον Οκαζάκι στο 12′ και τον Μούτο στο 13′.

12' Fine move from Japan. Nagatomo on the left floats a cross and Okazaki comes close with a header. The ball went wide of the post#JPNPOL live: https://t.co/kYXsLLwS1e pic.twitter.com/RliCgCe33s — The Field (@thefield_in) June 28, 2018

Η Πολωνία όμως, παρότι αδιάφορη βαθμολογικά, ήθελε τη νίκη γοήτρου και ανέβασε την απόδοσή της, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο. Στο 32ο λεπτό του αγώνα μάλιστα, δημιούργησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για γκολ, με την κεφαλιά του Γκροσίτσκι να βρίσκει εκτός θέσης τον Καβασίμα, που πρόλαβε όμως να πέσει στη γωνία του και να διώξει τη μπάλα, λίγο πριν περάσει τη γραμμή.

We’re potentially never going to get closer to a #hcafc player scoring at the World Cup than that. Terrific header from Grosicki but that save was something else. pic.twitter.com/p7K92DO6gr — James Richardson (@JR_Tiger) June 28, 2018

Δύο λεπτά αργότερα δε, ήταν η σειρά του Φαμπιάνσκι να αποκρούσει την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Ουσάμι, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, όλα άλλαξαν μόλις στο 59ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Κουρζάουα εκτέλεσε φάουλ και ο προωθημένος Μπέντναρεκ βρέθηκε αφύλακτοςγια να κάνει με προβολή το 1-0 για την Πολωνία.

Bednarek slots it in at the back post with a volley. #Pol #WorldCup pic.twitter.com/VyaIk64xoS — King Maruwa (@kingmaruwa) June 28, 2018

Παρότι έμενε ακόμη πολύς χρόνος στο παιχνίδι και η Ιαπωνία έμενε εκτός Μουντιάλ 2018, με το 0-0 στο άλλο παιχνίδι, οι «σαμουράι» δεν κατάφεραν να αντιδράσουν σε καμία περίπτωση, περιμένοντας το… θαύμα από την Κολομβία ή τη Σενεγάλη. Τελικά όμως αυτό ήρθε για τους Ιάπωνες, αφού ο Μίνα τους έδωσε… φιλί ζωής για να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Ισοβαθμώντας με τους Αφρικανούς στους 4 βαθμούς, αλλά και στα υπόλοιπα κριτήρια, πήραν την πρόκριση, χάρη στο fair play, αφού είχαν λιγότερε κίτρινες κάρτες από τους αντιπάλους τους.

Group H came down to the finest of margins. #JPN go through ahead of #SEN, with the Lions of Teranga eliminated on Fair Play points. pic.twitter.com/YCDk0hSWmL — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 28, 2018

Οι συνθέσεις στο Ιαπωνία – Πολωνία

Ιαπωνία (Ακίρα Νισίνο): Καβασίμα, Ναγκατόμο, Σιμπασάκι, Οκαζάκι (48’ Οσάκο), Ουσάμι (65’ Ινούι), Μούτο (82’ Χασέμπε), Γιαμαγκούτσι, Χ. Σακάι, Μακίνο, Γκ. Σακάι, Γιοσίντα

Πολωνία (Άνταμ Ναβάλκα): Φαμπιάνσκι, Γεντρέιτσικ, Μπεντνάρεκ, Γκοράλσκι, Κριχόβιακ, Γκροζίτσκι, Γκλικ, Μπερεζίνσκι, Ζιελίνσκι (79’ Τεόντορτσουκ), Κουρζάβα (79’ Πέτσκο), Λεβαντόφσκι