Ο Γιοακίμ Λεβ θα συνεχίσει να είναι ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανανεώνει τη συνεργασία της με τον τεχνικό που έφερε την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, παρά τον πρόσφατο αποκλεισμό στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η «νασιοναλμανσάφτ» υπέφερε έναν αποκλεισμό σοκ στα γήπεδα της Ρωσία, αφού κατάφερε να μείνει εκτός από την αδιάφορη και αποκλεισμένη Νότια Κορέα, επιβεβαιώνοντας πάντως και τον… κανόνα που θέλει την Παγκόσμια πρωταθλήτρια να αποκλείεται τη φάση των ομίλων στην επόμενη διοργάνωση (4 στις 5 τελευταίες φορές).

Η γερμανική ομοσπονδία όμως, αποφάσισε να διατηρήσει στο πόστο του, τον Γιοακίμ Λεβ, με τον 58χρονο κόουτς να παραμένει στη θέση του μέχρι τουλάχιστον την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

OFFICIAL: Joachim #Löw will continue as #DieMannschaft head coach 🇩🇪 pic.twitter.com/PL6xJUgPxH

