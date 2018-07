Είκοσι χρόνια μετά, η Γαλλία επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το Μουντιάλ 2018 το απόγευμα της Κυριακής (15.07.2018). Οι «τρικολόρ» επιβλήθηκαν» της Κροατίας με 4-2 στον τελικό της διοργάνωσης της Ρωσίας και στο σφύριγμα της λήξης, άρχισαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Παρίσι.

«Πάρτι» στο Παρίσι

Οι Παριζιάνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της «Πόλης του Φωτός» με σημαίες και καπνογόνα, ενώ ανέβηκαν μέχρι και σε ταράτσες.

Watch: Fans celebrate in Paris as France wins World Cup title in 4-2 victory over Croatia. Read more: https://t.co/Qt3KaWppQm pic.twitter.com/ReuDt6hjXG — NBC News (@NBCNews) July 15, 2018

WATCH: Celebrations on the streets of Paris after France 🇫🇷 beat Croatia 🇭🇷 4-2 to win the #WorldCupFinal. pic.twitter.com/GKSL1wFlfb — MS Dhoni (@MSDhoni7__) July 15, 2018

Dancing in the streets: in Paris, the Grands Boulevards erupt with joy as France win the World Cup pic.twitter.com/Nv3BY4lYXY — AFP news agency (@AFP) July 15, 2018

«Κάηκε» και η Μασσαλία

Χαμός έγινε και στους δρόμους της Μασσαλίας.

Μάλιστα, κάποιοι από τη χαρά τους έπεσαν στο παλιό λιμάνι.

Εικόνες από τη Λυόν

Νίκαια: Πανηγυρισμοί στην παραλία!

