Μουντιάλ 2018: «Κάηκε» το Παρίσι για την παγκόσμια Γαλλία – Χαμός στο Ελιζέ με Μακρόν

Η Γαλλία πανηγυρίσει χθες (15/7) την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της. Οι «τρικολόρ» επέστρεψαν στην κορυφή του κόσμου, έπειτα από 20 χρόνια, επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στον τελικό του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Μία μέρα μετά τον θρίαμβο στη Μόσχα, η αποστολή της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν επέστρεψε στη βάση της. Όπως είναι φυσικό, η παρέα του Εμπαπέ αποθεώθηκε από χιλιάδες Γάλλους, οι οποίοι ξεχύθηκαν από νωρίς στους δρόμους.

Στη συνέχεια, η γαλλική αποστολή βρέθηκε στο Ελιζέ, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρώτος που βγήκε από το αεροπλάνο ήταν ο Ούγκο Γιορίς. Ο τερματοφύλακας της Γαλλίας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Ρωσίας, εμφανίστηκε με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια του.

35 days after leaving for Russia, France have touched down in Paris as World Cup legends 🇫🇷 pic.twitter.com/9vUhkdTJIl

— ESPN FC (@ESPNFC) July 16, 2018