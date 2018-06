Μπορεί να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια, όμως ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα φαίνεται ότι θα είναι ο πρωταγωνιστήςε και του φετινού Μουντιάλ στη Ρωσία, με την τελευταία «είδηση» να τον θέλει… νεκρό!

Συγκεκριμένα, μετά τις εικόνες που τον έδειξαν σε άθλια κατάσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νιγηρίας με την Αργεντινή, κάποιος διέδωσε στα social media ότι έχει πεθάνει γεγονός που τον έκανε έξαλλο. Έτσι, σύμφωνα με το δικηγόρο του, αποφάσισε να δώσει 10.000 ευρώ σε όποιν ανακαλύψει τον υπαίτιο του «θανάτου» του.

«Έδωσα ήδη την εντολή να δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Ντιέγκο να προσφέρει 8.000 ευρώ σε όποιον του φέρει την περιγραφή του ατόμου ή των ατόμων που έφτιαξαν αυτό το ηχητικό υλικό και διέρρευσαν την πληροφορία. Πολλές φορές δεν είναι κάτι τόσο απλό, αλλά μίλησα με ειδικούς στα θέματα αυτά και με ενημέρωσαν πως μπορεί να βρεθεί αυτός που το ανέβασε. Θέλουμε κάποιον να μας δώσει την πληροφόρηση», είπε ο δικηγόρος του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, στη Mundo Deportivo.

Την ίδια ώρα πάντως, που ο εκείνος ψάχνει το «δολοφόνο» του στα socila media, το ρεπορτάζ από το Μουντιάλ 2018, υποστηρίζει ότι η FIFA σκοπεύει να «κόψει» την αμοιβή των 10.000 λιρών που προσφέρει στον παλαίμαχο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου για να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εξαιτίας της αρνητικής του εικόνας στις κερκίδες.

Diego Maradona will no longer be a paid FIFA ambassador after his "embarrassing and provocotive behaviour" during #NGAARG match, The former Argentina great was being paid £10,000 by the governing body for "bringing the spotlight" to any #WorldCup pic.twitter.com/whUb821Ud0

— Tacticophase (@tacticophase) June 28, 2018