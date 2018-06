Οι Μεξικανοί που βρίσκονταν στην Ρωσία, πανηγύριζαν ξέφρενα τα γκολ της Νοτίου Κορέας επί της Γερμανίας, αλλά την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες τους πίσω στην πατρίδα φρόντισαν να το… γλεντήσουν συντροφιά με τους ίδιους τους Ασιάτες.

Μερίδα οπαδών της “Τρι” βρέθηκε στην πρεσβεία της Νοτίου Κορέας στην Πόλη του Μεξικού και πανηγύρισε μαζί με τον ίδιο τον πρέσβη την πρόκριση της χώρας τους στη φάση των “16” του Μουντιάλ.

Οι διπλωματικοί υπάλληλοι και ο πρέσβης βρέθηκαν στην πόρτα και παρακολουθούσαν έκπληκτοι το θέαμα! Η “γιορτή” περιελάμβανε και… τεκίλα, με την οποία φρόντισαν να “ποτίσουν” και τον ίδιο τον πρέσβη…

Mexico fans went to the South Korean embassy and made the ambassador come out and drink tequila 😂 pic.twitter.com/hM7KasL73A

— ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2018